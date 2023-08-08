Herson'da Dinyeper'in sol kıyısına çıkartma girişiminde bulunan Ukrayna'ya ait 2 bot imha edildi

Gazetecilere açıklama yapan Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Dinyeper Nehri'nin sol kıyısına çıkartma girişiminde bulunduğunu belirtti.



Ukraynalı güçlerin Kazaçya Lager Köyü açıklarında 2 botla kıyıya çıkartma girişiminde bulunduğunu kaydeden Saldo, 'Dnepr' birlik grubu askerlerinin demirlemeye çalışan 2 botu imha ettiğini ve Ukraynalı askerlerin nehre düştüğünü bildirdi.



Bazı askerlerin yüzerek nehrin sağ kıyısına geçmeye çalıştığını belirten Saldo, yoğun topçu ve otomatik tüfek atışları sonucunda hiçbir askerin karşı kıyıya geçmesine izin verilmediğinin altını çizdi.