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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230808/hersonda-dinyeperin-sol-kiyisina-cikartma-girisiminde-bulunan-ukraynaya-ait-2-bot-imha-edildi-1074472513.html
Herson'da Dinyeper'in sol kıyısına çıkartma girişiminde bulunan Ukrayna'ya ait 2 bot imha edildi
Herson'da Dinyeper'in sol kıyısına çıkartma girişiminde bulunan Ukrayna'ya ait 2 bot imha edildi
Herson Bölge Valisi Saldo, Dinyeper Nehri'nin sol kıyısına çıkartma girişiminde bulunan Ukrayna ordusuna ait 2 botun imha edildiğini ifade etti. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T13:10+0300
2023-08-08T13:10+0300
ukrayna krizi
vladimir saldo
herson
ukrayna
ukrayna krizi
dinyeper nehri
asker
topçu ateşi
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Gazetecilere açıklama yapan Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Dinyeper Nehri'nin sol kıyısına çıkartma girişiminde bulunduğunu belirtti.Ukraynalı güçlerin Kazaçya Lager Köyü açıklarında 2 botla kıyıya çıkartma girişiminde bulunduğunu kaydeden Saldo, 'Dnepr' birlik grubu askerlerinin demirlemeye çalışan 2 botu imha ettiğini ve Ukraynalı askerlerin nehre düştüğünü bildirdi.Bazı askerlerin yüzerek nehrin sağ kıyısına geçmeye çalıştığını belirten Saldo, yoğun topçu ve otomatik tüfek atışları sonucunda hiçbir askerin karşı kıyıya geçmesine izin verilmediğinin altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230808/2023te-rusyaya-en-cok-turist-gonderen-ulkeler-hangileri--1074471855.html
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vladimir saldo, herson, ukrayna, ukrayna krizi, dinyeper nehri, asker, topçu ateşi
vladimir saldo, herson, ukrayna, ukrayna krizi, dinyeper nehri, asker, topçu ateşi

Herson'da Dinyeper'in sol kıyısına çıkartma girişiminde bulunan Ukrayna'ya ait 2 bot imha edildi

13:10 08.08.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев / Multimedya arşivine gidinHerson Dinyeper
Herson Dinyeper - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© Sputnik / Дмитрий Макеев
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Herson Bölge Valisi Saldo, Dinyeper Nehri'nin sol kıyısına çıkartma girişiminde bulunan Ukrayna ordusuna ait 2 botun imha edildiğini ifade etti.
Gazetecilere açıklama yapan Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde Dinyeper Nehri'nin sol kıyısına çıkartma girişiminde bulunduğunu belirtti.

Ukraynalı güçlerin Kazaçya Lager Köyü açıklarında 2 botla kıyıya çıkartma girişiminde bulunduğunu kaydeden Saldo, 'Dnepr' birlik grubu askerlerinin demirlemeye çalışan 2 botu imha ettiğini ve Ukraynalı askerlerin nehre düştüğünü bildirdi.

Bazı askerlerin yüzerek nehrin sağ kıyısına geçmeye çalıştığını belirten Saldo, yoğun topçu ve otomatik tüfek atışları sonucunda hiçbir askerin karşı kıyıya geçmesine izin verilmediğinin altını çizdi.
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