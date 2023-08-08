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https://sputniknews.com.tr/20230808/guney-korede-tehdit-icerikli-e-posta-muhalefet-lideri-oldurulmezse-bir-kutuphane-bombalanacak-1074486650.html
Güney Kore'de tehdit içerikli e-posta: Muhalefet lideri öldürülmezse bir kütüphane bombalanacak
Güney Kore'de tehdit içerikli e-posta: Muhalefet lideri öldürülmezse bir kütüphane bombalanacak
Güney Kore'de Seul Belediye yönetiminden yetkililere, muhalefet partisi Demokratik Parti (DP) lideri Lee Jae-myung'a yönelik tehdit ifadeleri içeren e-posta... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T22:50+0300
2023-08-08T22:50+0300
dünya
bomba
bomba tehdidi
seul
güney kore
tehdit
asya & pasifik
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Yonhap haber ajansına göre, yetkililerden yapılan açıklamada, Güney Kore'de muhalefet partisi Demokratik Parti (DP) lideri Lee'yi hedef alan terör tehdidi içerikli e-posta akabinde Ulusal Meclis'te arama yapıldığı bildirildi.Açıklamada, Seul'deki yetkililer de dahil birçok kişiye gönderilen e-postada, Lee'nin yarın yerel saatle 15.34'e kadar öldürülmemesi durumunda başkentteki bir kütüphanenin bombalanacağı mesajının yer aldığı aktarıldı.Tehdit içerikli e-posta ihbarının saat 16.46'da alındığı ifade edilirken, ihbarın ardından, Ulusal Meclis'te bomba imha ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.
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bomba, bomba tehdidi, seul, güney kore, tehdit, asya & pasifik

Güney Kore'de tehdit içerikli e-posta: Muhalefet lideri öldürülmezse bir kütüphane bombalanacak

22:50 08.08.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACEGüney Kore
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AFP 2023 / ANTHONY WALLACE
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Güney Kore'de Seul Belediye yönetiminden yetkililere, muhalefet partisi Demokratik Parti (DP) lideri Lee Jae-myung'a yönelik tehdit ifadeleri içeren e-posta gönderildi.
Yonhap haber ajansına göre, yetkililerden yapılan açıklamada, Güney Kore'de muhalefet partisi Demokratik Parti (DP) lideri Lee'yi hedef alan terör tehdidi içerikli e-posta akabinde Ulusal Meclis'te arama yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, Seul'deki yetkililer de dahil birçok kişiye gönderilen e-postada, Lee'nin yarın yerel saatle 15.34'e kadar öldürülmemesi durumunda başkentteki bir kütüphanenin bombalanacağı mesajının yer aldığı aktarıldı.
Tehdit içerikli e-posta ihbarının saat 16.46'da alındığı ifade edilirken, ihbarın ardından, Ulusal Meclis'te bomba imha ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.
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