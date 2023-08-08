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SEYİR HALİ
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Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://sputniknews.com.tr/20230808/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1074465965.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 27.0120 liradan, euro 29.7160 liradan güne başladı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 27,0100 liradan alınan dolar 27,0120 liradan satılıyor. 29,7140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,7160 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 29,7220 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 679 lira, çeyrek altın 2 bin 720 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 847 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.470 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 85.20 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.20 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.228 dolar seviyesinde.
https://sputniknews.com.tr/20230807/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1074440191.html
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:16 08.08.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINAEuro
Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AFP 2023 / MIGUEL MEDINA
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İstanbul serbest piyasada dolar 27.0120 liradan, euro 29.7160 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 27,0100 liradan alınan dolar 27,0120 liradan satılıyor. 29,7140 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,7160 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9980 lira, euronun satış fiyatı ise 29,7220 lira olmuştu

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 679 lira, çeyrek altın 2 bin 720 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 847 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.470 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 85.20 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 85.20 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 29.228 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
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