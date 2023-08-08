https://sputniknews.com.tr/20230808/diyarbakirda-su-tasarrufu-icin-oto-ve-hali-yikama-yasaklandi-1074474882.html
Diyarbakır’da su tasarrufu için oto ve halı yıkama yasaklandı
Diyarbakır’da su tasarrufu için oto ve halı yıkama yasaklandı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu için araç ve halı yıkamayı geçici olarak yasakladı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T14:20+0300
2023-08-08T14:20+0300
2023-08-08T14:20+0300
yaşam
diyarbakır
su kesintisi
su
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DİSKİ, içme suyunda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla 1-31 Ağustos arasında iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamalarının hortumla yapılmaması kararının ardından, 8-12 Ağustos (5 gün) il merkezindeki 151 akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında ve 8-10 Ağustos (3 gün) arasında 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkamayı yasakladı.Ceza uygulanacakBüyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıta ekipleri kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca bin 295 lira idari ceza uygulanacak.DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, suyu tasarruflu kullanılmasına önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20230806/34-gundur-suyum-akmiyor-diyerek-asat-subesini-basti-evinin-vanasi-kapali-cikti-1074410825.html
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diyarbakır, su kesintisi, su
diyarbakır, su kesintisi, su
Diyarbakır’da su tasarrufu için oto ve halı yıkama yasaklandı
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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu için araç ve halı yıkamayı geçici olarak yasakladı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, son zamanlarda yaşanan iklim değişikliği ile birlikte uzun yıllar daha gündemde olacağı anlaşılan kuraklığa karşı tedbirler almaya devam ediyor.
DİSKİ, içme suyunda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla 1-31 Ağustos arasında iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamalarının hortumla yapılmaması kararının ardından, 8-12 Ağustos (5 gün) il merkezindeki 151 akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında ve 8-10 Ağustos (3 gün) arasında 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkamayı yasakladı.
Ceza uygulanacak
Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıta ekipleri kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca bin 295 lira idari ceza uygulanacak.
DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, suyu tasarruflu kullanılmasına önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:
“Diyarbakır’ımızda su tüketiminin arttığı bu günlerde vatandaşlarımızın temel ihtiyacı olan suyumuz Dicle Barajı’ndan temin edilerek musluklardan içilebilir kalitede olarak ulaştırılmaktadır. Vatandaşlarımızın insani tüketim amaçlı kullandığı sularda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla tedbirler alıyoruz.”