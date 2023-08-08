https://sputniknews.com.tr/20230808/diyarbakirda-su-tasarrufu-icin-oto-ve-hali-yikama-yasaklandi-1074474882.html

Diyarbakır’da su tasarrufu için oto ve halı yıkama yasaklandı

Diyarbakır’da su tasarrufu için oto ve halı yıkama yasaklandı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su tasarrufu için araç ve halı yıkamayı geçici olarak yasakladı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T14:20+0300

2023-08-08T14:20+0300

2023-08-08T14:20+0300

yaşam

diyarbakır

su kesintisi

su

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DİSKİ, içme suyunda yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek amacıyla 1-31 Ağustos arasında iş yeri önü, kaldırım yıkama ve çevre sulamalarının hortumla yapılmaması kararının ardından, 8-12 Ağustos (5 gün) il merkezindeki 151 akaryakıt istasyonun oto yıkama bölümünde, 36 halı yıkama fabrikasında ve 8-10 Ağustos (3 gün) arasında 283 oto yıkama firmasında araç ve halı yıkamayı yasakladı.Ceza uygulanacakBüyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye zabıta ekipleri kurallara uymayanlar hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca bin 295 lira idari ceza uygulanacak.DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi, suyu tasarruflu kullanılmasına önemine dikkat çekerek şunları ifade etti:

https://sputniknews.com.tr/20230806/34-gundur-suyum-akmiyor-diyerek-asat-subesini-basti-evinin-vanasi-kapali-cikti-1074410825.html

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