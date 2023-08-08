https://sputniknews.com.tr/20230808/dezenformasyonla-mucadele-merkezi-8-milyon-ton-stok-yok-oldu-iddiasini-yalanladi-1074460464.html

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi '8 milyon ton stok yok oldu' iddiasını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi '8 milyon ton stok yok oldu' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) Derince'deki silosunda meydana gelen patlama ile... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T01:17+0300

2023-08-08T01:17+0300

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türkiye

tmo

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan "8 milyon ton buğday, arpa, nohut ve mercimek stoku olduğu söylenen TMO Kocaeli Derince siloları patlamasıyla yok oldu" şeklindeki iddiaları yalanladı.Merkezin eski adı Twitter olan X sosyal medya platformu hesabından yapılan paylaşımda, "TMO Derince Liman Silosunun toplam kapasitesi 95 bin tondur. Patlamanın meydana geldiği siloda, halihazırda 75 bin ton stok bulunmaktaydı. İlk incelemelere göre, bu stokun yaklaşık yüzde 20’si zarar görmüştür. Dolayısıyla, "8 milyon ton stok yok oldu" iddiası doğru değildir" ifadelerine yer verildi.

türkiye

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2023

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Sputnik Türkiye

tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo)