https://sputniknews.com.tr/20230808/cumhurbaskani-erdogan-musluman-alimler-heyetini-kabul-etti-1074484428.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T20:49+0300

2023-08-08T20:49+0300

2023-08-08T20:49+0300

türkiye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

recep tayyip erdoğan

ali muhyiddin el-karadaği

ali erbaş

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği ile beraberindeki heyet ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de yer aldı.

türkiye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

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cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, ali muhyiddin el-karadaği, ali erbaş