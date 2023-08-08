https://sputniknews.com.tr/20230808/cumhurbaskani-erdogan-musluman-alimler-heyetini-kabul-etti-1074484428.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T20:49+0300
2023-08-08T20:49+0300
2023-08-08T20:49+0300
türkiye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
recep tayyip erdoğan
ali muhyiddin el-karadaği
ali erbaş
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği ile beraberindeki heyet ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de yer aldı.
türkiye
cumhurbaşkanlığı külliyesi
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cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, ali muhyiddin el-karadaği, ali erbaş
cumhurbaşkanlığı külliyesi, recep tayyip erdoğan, ali muhyiddin el-karadaği, ali erbaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Muhyiddin el-Karadaği ile beraberindeki heyet ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de yer aldı.