https://sputniknews.com.tr/20230808/bodrumda-vatandaslarin-buldugu-maymun-korumaya-alindi-1074485686.html
Bodrum'da vatandaşların bulduğu maymun korumaya alındı
Bodrum'da vatandaşların bulduğu maymun korumaya alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aile tarafından bulunan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T22:10+0300
2023-08-08T22:10+0300
2023-08-08T22:10+0300
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muğla
maymun
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Konacık Mahallesi'nde fark edilen makak maymunu için bir aile yetkililerden yardım istedi.Beslenmesi ve sahiplendirilmesi yasalar gereği yasak olduğu belirtilen ve bakımevine teslim edilen maymun, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi veteriner hekimlerince genel fiziki muayenesinden geçirildi.Maymun daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
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bodrum, muğla, maymun
Bodrum'da vatandaşların bulduğu maymun korumaya alındı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aile tarafından bulunan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.
Konacık Mahallesi'nde fark edilen makak maymunu için bir aile yetkililerden yardım istedi.
Beslenmesi ve sahiplendirilmesi yasalar gereği yasak olduğu belirtilen ve bakımevine teslim edilen maymun, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi veteriner hekimlerince genel fiziki muayenesinden geçirildi.
Maymun daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.