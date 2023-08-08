https://sputniknews.com.tr/20230808/bodrumda-vatandaslarin-buldugu-maymun-korumaya-alindi-1074485686.html

Bodrum'da vatandaşların bulduğu maymun korumaya alındı

Bodrum'da vatandaşların bulduğu maymun korumaya alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir aile tarafından bulunan maymun, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

bodrum

muğla

maymun

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Konacık Mahallesi'nde fark edilen makak maymunu için bir aile yetkililerden yardım istedi.Beslenmesi ve sahiplendirilmesi yasalar gereği yasak olduğu belirtilen ve bakımevine teslim edilen maymun, Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi veteriner hekimlerince genel fiziki muayenesinden geçirildi.Maymun daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

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