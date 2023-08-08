https://sputniknews.com.tr/20230808/bazi-mucevher-ve-kuyum-urunlerinin-ithalatina-ek-mali-yukumluluk-1074466578.html
Bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük
Bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük
Altından, pırlantalı altından, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T09:47+0300
2023-08-08T09:47+0300
2023-08-08T09:47+0300
ekonomi
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ekonomi
ithalat
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"Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulamasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, bazı ürünlerde uygulanan ek mali yükümlülükler, ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler dikkate alınarak güncellendi.Bu kapsamda, bazı mücevherci ve kuyumcu eşyasının AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ülke menşeli olanlarının ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulamaya alınacak. Söz konusu yükümlülük, altından, pırlantalı altından, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerde uygulanacak.Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, karar, cari açığın önlenmesi, yerli üretim ve istihdam hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda alındı.Karar, 3 gün sonra yürürlüğe girecek.
https://sputniknews.com.tr/20230720/rusya-turkiyeden-domates-ithalat-kotasini-artirdi-1073747594.html
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altın, ekonomi, ithalat
Bazı mücevher ve kuyum ürünlerinin ithalatına ek mali yükümlülük
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Altından, pırlantalı altından, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerin Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki yerlerden ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulanacak.
"Bazı Ürünlerin İthalatında Ek Mali Yükümlülük Uygulamasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, bazı ürünlerde uygulanan ek mali yükümlülükler, ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler dikkate alınarak güncellendi.
Bu kapsamda, bazı mücevherci ve kuyumcu eşyasının AB ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler harici ülke menşeli olanlarının ithalatında yüzde 20 ek mali yükümlülük uygulamaya alınacak. Söz konusu yükümlülük, altından, pırlantalı altından, kıymetli metallerle kaplama adi metallerden olan ürünlerde uygulanacak.
Ticaret Bakanlığından edinilen bilgiye göre, karar, cari açığın önlenmesi, yerli üretim ve istihdam hedeflerine ulaşılması amaçları doğrultusunda alındı.
Karar, 3 gün sonra yürürlüğe girecek.