Bakan Yerlikaya: Bin 385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı
© İHA / UĞUR DÖNEK-İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya İslahiye'de Şehitlik ve Deprem şehitlerinin bulunduğu mezarlığı ziyaret ederek yıkıcı depremde hayatını kaybedenlerin kabrine karanfil bıraktı.
© İHA / UĞUR DÖNEK-
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda bin 385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 60 günde 1385 göçmen kaçakçısının yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son 60 günde göçmen kaçakçılarına yönelik 2 bin 548 operasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bu operasyonlarda 1385 düzensiz göçmen kaçakçısının yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Bu şahısların 372'si tutuklandı, 172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri devam ediyor. Düzenlenen operasyonlarda, 35 bin 867 düzensiz göçmen yakalandı. Bu düzensiz göçmenlerin 17 bin 258'i sınır dışı edildi. Kalan düzensiz göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Düzensiz göçle mücadelemizi aralıksız sürdüreceğiz. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerinin nefeslerini keseceğiz."
Son 60 günde:— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 8, 2023
❌GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI ORGANİZATÖRLERİNE YÖNELİK 2.548 operasyon gerçekleştirdik.
❌Bu operasyonlarda, 1.385 düzensiz göçmen organizatörü yakalandı.
Bu şahısların,
372'si tutuklandı.
172'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer organizatörlerin işlemleri… pic.twitter.com/bSMh6vIlLo