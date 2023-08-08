https://sputniknews.com.tr/20230808/bakan-kacir-deprem-bolgesindeki-yatirimlar-icin-479-tesvik-belgesi-duzenledik-1074485181.html

Bakan Kacır: Deprem bölgesindeki yatırımlar için 479 teşvik belgesi düzenledik

Bakan Kacır: Deprem bölgesindeki yatırımlar için 479 teşvik belgesi düzenledik

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesindeki yatırımlar için 479 teşvik belgesi düzenlediklerini belirterek, "Bu teşvik belgelerinde... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T22:00+0300

2023-08-08T22:00+0300

2023-08-08T22:13+0300

mehmet fatih kacır

politika

teşvik

deprem

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Bakan Kacır, NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.Kacır, depremden sonra KOBİ'lerin hızla işletme faaliyetlerini sürdürmesinin en önemli öncelikleri olduğunu söyledi.Dünya Bankası'ndan 450 milyon dolarlık bir kaynağı deprem bölgesindeki KOBİ'lere yönlendirmek üzere temin ettiklerine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:Küçük sanayi sitelerinde hasar görmüş işletmelerin olduğu yapıları ada bazlı olarak dönüştürmeye başladıklarını anlatan Kacır, "Antakya Merkez Sanayi Sitesinde ada bazlı dönüşüm faaliyetlerini inşallah bu ay sonu itibarıyla ilk ihaleyi gerçekleştirerek başlatmış olacağız" dedi.Bakan Kacır, özel sektörün bölgeye yönelik yatırım iştahını artıracak bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:Bölgenin kadın ve genç istihdamına odaklı yenilikçi projelerini desteklemeye başladıklarının altını çizen Kacır, bugüne dek 47 projeye 740 milyon liralık destek sağlamaya dönük imzaları attıklarını aktardı.Körfez ülkeleriyle işbirlikleriKörfez ziyaretleri kapsamında önemli işbirliklerine imza atıldığına işaret eden Kacır, "Hem Suudi Arabistan'da hem Katar'da evvelden bu yana devam eden ilişkiler ve yeni dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) de hızlanacak ilişkiler Türkiye'nin savunma sanayiine de güç katacak. Suudi Arabistan'da Türkiye tarihinin en büyük ihracat sözleşmesi imzalanmış oldu. Bütün bu başarı hikayesi aslında Türkiye'de çarpan etkisi oluşturacak bir yüksek teknoloji devriminin de işaret fişeği diye ben değerlendiriyorum" diye konuştu.Sadece Körfez pazarına değil, pek çok farklı pazara yönelik savunma sanayiinde bu gayretlerin devam ettiğini vurgulayan Kacır, "Türkiye, Afrika ülkelerine yönelik savunma sanayi ihracatını ve işbirliğini geçtiğimiz 3-4 yıl içerisinde çok artırdı, burada devam edeceğiz yolculuğumuza. Asya pazarlarında, Güneydoğu Asya pazarlarında sürdürülen ilişkiler var. İnşallah bunlar önümüzdeki dönemde sonuç vermeye başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Kacır, Körfez ziyaretinde BAE ile imzaladıkları mutabakat zaptına da değinerek, "Uzaya erişim konusunda üçüncü bir ülkede kurulabilecek uluslararası fırlatma istasyonu da dahil olmak üzere potansiyel işbirliklerini çalışacağız" ifadesini kullandı.

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mehmet fatih kacır, teşvik, deprem