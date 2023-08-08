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https://sputniknews.com.tr/20230808/bakan-kacir-deprem-bolgesindeki-yatirimlar-icin-479-tesvik-belgesi-duzenledik-1074485181.html
Bakan Kacır: Deprem bölgesindeki yatırımlar için 479 teşvik belgesi düzenledik
Bakan Kacır: Deprem bölgesindeki yatırımlar için 479 teşvik belgesi düzenledik
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesindeki yatırımlar için 479 teşvik belgesi düzenlediklerini belirterek, "Bu teşvik belgelerinde... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T22:00+0300
2023-08-08T22:13+0300
mehmet fatih kacır
politika
teşvik
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Bakan Kacır, NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.Kacır, depremden sonra KOBİ'lerin hızla işletme faaliyetlerini sürdürmesinin en önemli öncelikleri olduğunu söyledi.Dünya Bankası'ndan 450 milyon dolarlık bir kaynağı deprem bölgesindeki KOBİ'lere yönlendirmek üzere temin ettiklerine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:Küçük sanayi sitelerinde hasar görmüş işletmelerin olduğu yapıları ada bazlı olarak dönüştürmeye başladıklarını anlatan Kacır, "Antakya Merkez Sanayi Sitesinde ada bazlı dönüşüm faaliyetlerini inşallah bu ay sonu itibarıyla ilk ihaleyi gerçekleştirerek başlatmış olacağız" dedi.Bakan Kacır, özel sektörün bölgeye yönelik yatırım iştahını artıracak bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:Bölgenin kadın ve genç istihdamına odaklı yenilikçi projelerini desteklemeye başladıklarının altını çizen Kacır, bugüne dek 47 projeye 740 milyon liralık destek sağlamaya dönük imzaları attıklarını aktardı.Körfez ülkeleriyle işbirlikleriKörfez ziyaretleri kapsamında önemli işbirliklerine imza atıldığına işaret eden Kacır, "Hem Suudi Arabistan'da hem Katar'da evvelden bu yana devam eden ilişkiler ve yeni dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) de hızlanacak ilişkiler Türkiye'nin savunma sanayiine de güç katacak. Suudi Arabistan'da Türkiye tarihinin en büyük ihracat sözleşmesi imzalanmış oldu. Bütün bu başarı hikayesi aslında Türkiye'de çarpan etkisi oluşturacak bir yüksek teknoloji devriminin de işaret fişeği diye ben değerlendiriyorum" diye konuştu.Sadece Körfez pazarına değil, pek çok farklı pazara yönelik savunma sanayiinde bu gayretlerin devam ettiğini vurgulayan Kacır, "Türkiye, Afrika ülkelerine yönelik savunma sanayi ihracatını ve işbirliğini geçtiğimiz 3-4 yıl içerisinde çok artırdı, burada devam edeceğiz yolculuğumuza. Asya pazarlarında, Güneydoğu Asya pazarlarında sürdürülen ilişkiler var. İnşallah bunlar önümüzdeki dönemde sonuç vermeye başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.Bakan Kacır, Körfez ziyaretinde BAE ile imzaladıkları mutabakat zaptına da değinerek, "Uzaya erişim konusunda üçüncü bir ülkede kurulabilecek uluslararası fırlatma istasyonu da dahil olmak üzere potansiyel işbirliklerini çalışacağız" ifadesini kullandı.
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mehmet fatih kacır, teşvik, deprem
mehmet fatih kacır, teşvik, deprem

Bakan Kacır: Deprem bölgesindeki yatırımlar için 479 teşvik belgesi düzenledik

22:00 08.08.2023 (güncellendi: 22:13 08.08.2023)
© AA / Muhammed Abdullah KurtarÇanakkale'nin Çan ilçesinde Kale Fabrikası 66. Seramik Bayramı ve Kalesinterflex Slab Fabrikası Açılış Töreni düzenlendi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada bir konuşma yaptı.
Çanakkale'nin Çan ilçesinde Kale Fabrikası 66. Seramik Bayramı ve Kalesinterflex Slab Fabrikası Açılış Töreni düzenlendi. Törene katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, burada bir konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AA / Muhammed Abdullah Kurtar
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, deprem bölgesindeki yatırımlar için 479 teşvik belgesi düzenlediklerini belirterek, "Bu teşvik belgelerinde öngörülen toplam yatırım tutarı 61 milyar lira" ifadelerini kullandı.
Bakan Kacır, NTV canlı yayınında gündemi değerlendirdi, soruları yanıtladı.
Kacır, depremden sonra KOBİ'lerin hızla işletme faaliyetlerini sürdürmesinin en önemli öncelikleri olduğunu söyledi.
Dünya Bankası'ndan 450 milyon dolarlık bir kaynağı deprem bölgesindeki KOBİ'lere yönlendirmek üzere temin ettiklerine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:
"Bu ay içerisinde başvuruları almaya başlayacağız ve çok büyük bir hızla 120 bin lira mikro ölçekteki işletmeler, yani tek kişilik işletmelerden başlayarak 120 bin lirayla, 500 bin lira arasındaki bir kaynağı bölgedeki KOBİ'lerimize sunmuş olacağız. Burada da yine iki yılı geri ödemesiz ve faizsiz şekilde toplam 36 ay vade içerisinde geri ödeyecekleri, dolayısıyla hibeye benzer bir borçlanma diyebileceğimiz bir kaynağı bölgedeki KOBİ'lerimize sağlayacağız."
Küçük sanayi sitelerinde hasar görmüş işletmelerin olduğu yapıları ada bazlı olarak dönüştürmeye başladıklarını anlatan Kacır, "Antakya Merkez Sanayi Sitesinde ada bazlı dönüşüm faaliyetlerini inşallah bu ay sonu itibarıyla ilk ihaleyi gerçekleştirerek başlatmış olacağız" dedi.
Bakan Kacır, özel sektörün bölgeye yönelik yatırım iştahını artıracak bir uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:
"Cazibe merkezleri programı kapsamında bu bölgedeki hem yeni yatırımlara hem de hasar görmüş yatırımların yerine konulmasına dönük yatırımlara 12 yıla varan sigorta primi teşviklerini kapsayan, yine toplam yatırım tutarının yüzde 10'u kadar faiz ya da kar payı desteği, 30 milyon liraya kadar faiz ya da kar payı desteği sunduğumuz cazip yatırım teşvik paketleri hazırladık. Bu sayede hemen deprem sonrasında bu uygulamayı başlatmamızla birlikte bugüne dek 479 teşvik belgesi düzenledik. Bu teşvik belgelerinde öngörülen toplam yatırım tutarı 61 milyar lira, öngörülen istihdam 25 bin 373 kişi."
Bölgenin kadın ve genç istihdamına odaklı yenilikçi projelerini desteklemeye başladıklarının altını çizen Kacır, bugüne dek 47 projeye 740 milyon liralık destek sağlamaya dönük imzaları attıklarını aktardı.

Körfez ülkeleriyle işbirlikleri

Körfez ziyaretleri kapsamında önemli işbirliklerine imza atıldığına işaret eden Kacır, "Hem Suudi Arabistan'da hem Katar'da evvelden bu yana devam eden ilişkiler ve yeni dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) de hızlanacak ilişkiler Türkiye'nin savunma sanayiine de güç katacak. Suudi Arabistan'da Türkiye tarihinin en büyük ihracat sözleşmesi imzalanmış oldu. Bütün bu başarı hikayesi aslında Türkiye'de çarpan etkisi oluşturacak bir yüksek teknoloji devriminin de işaret fişeği diye ben değerlendiriyorum" diye konuştu.
Sadece Körfez pazarına değil, pek çok farklı pazara yönelik savunma sanayiinde bu gayretlerin devam ettiğini vurgulayan Kacır, "Türkiye, Afrika ülkelerine yönelik savunma sanayi ihracatını ve işbirliğini geçtiğimiz 3-4 yıl içerisinde çok artırdı, burada devam edeceğiz yolculuğumuza. Asya pazarlarında, Güneydoğu Asya pazarlarında sürdürülen ilişkiler var. İnşallah bunlar önümüzdeki dönemde sonuç vermeye başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
Bakan Kacır, Körfez ziyaretinde BAE ile imzaladıkları mutabakat zaptına da değinerek, "Uzaya erişim konusunda üçüncü bir ülkede kurulabilecek uluslararası fırlatma istasyonu da dahil olmak üzere potansiyel işbirliklerini çalışacağız" ifadesini kullandı.
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