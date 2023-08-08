https://sputniknews.com.tr/20230808/alman-milletvekilinden-uzun-menzilli-taurus-fuzelerini-ukraynaya-tedarik-etme-cagrisi-1074460977.html

Alman milletvekilinden uzun menzilli Taurus füzelerini Ukrayna'ya tedarik etme çağrısı

Alman milletvekilinden uzun menzilli Taurus füzelerini Ukrayna'ya tedarik etme çağrısı

Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden milletvekili Andreas Schwarz, hükümete Kiev'e uzun menzilli Taurus seyir füzeleri tedarik etme çağrısında bulundu. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T02:02+0300

2023-08-08T02:02+0300

2023-08-08T02:07+0300

ukrayna krizi

taurus

andreas schwarz

olaf scholz

der spiegel

der spiegel

der spiegel

ukrayna

ukrayna krizi

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Başbakan Olaf Scholz’un da üyesi olduğu Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden milletvekili Andreas Schwarz, Ukrayna ordusuna uzun menzilli Taurus seyir füzeleri tedarik etme çağrısında bulundu.Der Spiegel dergisine konuşan Schwarz, “Karşı taarruz duraksadı, Ukrayna'nın onu destekleyecek ciddi bir hava kuvveti yok. Geriye yalnızca Ukrayna ordusunun Ruslar tarafından yaratılan mayınlı arazileri aşabileceği ve topraklarını geri alabileceği Taurus seyir füzeleri gibi güdümlü silahlar kaldı” ifadelerini kullandı.Böylece Başbakan Olaf Scholz’un da üyesi olduğu Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden ilk kez bir milletvekili, Ukrayna ordusuna Taurus seyir füzelerinin tedarikini savunmuş oldu. Daha önce iktidardaki koalisyonda bulunan Yeşiller Partisi’nden, Hür Demokrat Parti’den ve ayrıca Hıristiyan Demokrat ve Hıristiyan Sosyal birliklerin muhalefet bloğundan bazı politikacılar söz konusu füzelerin Kiev’e teslim edilmesi gerektiğini açıklamıştı.Taurus'u tedarik etmeyi reddeden Alman yetkililerin değerli zaman kaybettiklerini savunan Schwarz, “Bir deja vu görüyorum. Tank tedarikinde olduğu gibi şimdi de eninde sonunda büyük bir olasılıkla tedarik edilecek olan önemli bir teçhizatı tedarik etmeyi reddediyoruz” diye konuştu.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Taurus’ların ‘özel bir menzili’ olduğu ve Kiev’in bu füzeleri Rusya’daki tesislere yönelik saldırılarda kullanabileceği yönündeki endişesini yorumlayan Schwarz, Ukrayna ordusunun şimdiden ellerinde olan Mars ve HIMARS sistemleri ile Rus topraklarına ulaşma yeteneğine sahip olduğunu söyledi.“Ukrayna'nın savaşı daha hızlı kazanabilecek durumda olmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için Taurus tipi ‘havadan karaya’ seyir füzelerine ihtiyacı var” diyen Schwarz, bu tür füzelerin sadece Batı yapımı uçaklardan değil, yapılarında bazı değişikliklerin yapılması koşuluyla Kiev’in elindeki jetlerden de ateşlenebileceğine işaret ederek, ancak bu değişimler için zamanın yetersiz kalacağı uyarısında bulundu.

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