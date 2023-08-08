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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230808/alman-milletvekilinden-uzun-menzilli-taurus-fuzelerini-ukraynaya-tedarik-etme-cagrisi-1074460977.html
Alman milletvekilinden uzun menzilli Taurus füzelerini Ukrayna'ya tedarik etme çağrısı
Alman milletvekilinden uzun menzilli Taurus füzelerini Ukrayna'ya tedarik etme çağrısı
Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden milletvekili Andreas Schwarz, hükümete Kiev'e uzun menzilli Taurus seyir füzeleri tedarik etme çağrısında bulundu. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T02:02+0300
2023-08-08T02:07+0300
ukrayna krizi
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andreas schwarz
olaf scholz
der spiegel
der spiegel
der spiegel
ukrayna
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Başbakan Olaf Scholz’un da üyesi olduğu Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden milletvekili Andreas Schwarz, Ukrayna ordusuna uzun menzilli Taurus seyir füzeleri tedarik etme çağrısında bulundu.Der Spiegel dergisine konuşan Schwarz, “Karşı taarruz duraksadı, Ukrayna'nın onu destekleyecek ciddi bir hava kuvveti yok. Geriye yalnızca Ukrayna ordusunun Ruslar tarafından yaratılan mayınlı arazileri aşabileceği ve topraklarını geri alabileceği Taurus seyir füzeleri gibi güdümlü silahlar kaldı” ifadelerini kullandı.Böylece Başbakan Olaf Scholz’un da üyesi olduğu Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden ilk kez bir milletvekili, Ukrayna ordusuna Taurus seyir füzelerinin tedarikini savunmuş oldu. Daha önce iktidardaki koalisyonda bulunan Yeşiller Partisi’nden, Hür Demokrat Parti’den ve ayrıca Hıristiyan Demokrat ve Hıristiyan Sosyal birliklerin muhalefet bloğundan bazı politikacılar söz konusu füzelerin Kiev’e teslim edilmesi gerektiğini açıklamıştı.Taurus'u tedarik etmeyi reddeden Alman yetkililerin değerli zaman kaybettiklerini savunan Schwarz, “Bir deja vu görüyorum. Tank tedarikinde olduğu gibi şimdi de eninde sonunda büyük bir olasılıkla tedarik edilecek olan önemli bir teçhizatı tedarik etmeyi reddediyoruz” diye konuştu.Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Taurus’ların ‘özel bir menzili’ olduğu ve Kiev’in bu füzeleri Rusya’daki tesislere yönelik saldırılarda kullanabileceği yönündeki endişesini yorumlayan Schwarz, Ukrayna ordusunun şimdiden ellerinde olan Mars ve HIMARS sistemleri ile Rus topraklarına ulaşma yeteneğine sahip olduğunu söyledi.“Ukrayna'nın savaşı daha hızlı kazanabilecek durumda olmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için Taurus tipi ‘havadan karaya’ seyir füzelerine ihtiyacı var” diyen Schwarz, bu tür füzelerin sadece Batı yapımı uçaklardan değil, yapılarında bazı değişikliklerin yapılması koşuluyla Kiev’in elindeki jetlerden de ateşlenebileceğine işaret ederek, ancak bu değişimler için zamanın yetersiz kalacağı uyarısında bulundu.
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taurus, andreas schwarz, olaf scholz, der spiegel, der spiegel, der spiegel, ukrayna, ukrayna krizi
taurus, andreas schwarz, olaf scholz, der spiegel, der spiegel, der spiegel, ukrayna, ukrayna krizi

Alman milletvekilinden uzun menzilli Taurus füzelerini Ukrayna'ya tedarik etme çağrısı

02:02 08.08.2023 (güncellendi: 02:07 08.08.2023)
© AAAlmanya - bayrak
Almanya - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© AA
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Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden milletvekili Andreas Schwarz, hükümete Kiev'e uzun menzilli Taurus seyir füzeleri tedarik etme çağrısında bulundu.
Başbakan Olaf Scholz’un da üyesi olduğu Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden milletvekili Andreas Schwarz, Ukrayna ordusuna uzun menzilli Taurus seyir füzeleri tedarik etme çağrısında bulundu.
Der Spiegel dergisine konuşan Schwarz, “Karşı taarruz duraksadı, Ukrayna'nın onu destekleyecek ciddi bir hava kuvveti yok. Geriye yalnızca Ukrayna ordusunun Ruslar tarafından yaratılan mayınlı arazileri aşabileceği ve topraklarını geri alabileceği Taurus seyir füzeleri gibi güdümlü silahlar kaldı” ifadelerini kullandı.
Böylece Başbakan Olaf Scholz’un da üyesi olduğu Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nden ilk kez bir milletvekili, Ukrayna ordusuna Taurus seyir füzelerinin tedarikini savunmuş oldu. Daha önce iktidardaki koalisyonda bulunan Yeşiller Partisi’nden, Hür Demokrat Parti’den ve ayrıca Hıristiyan Demokrat ve Hıristiyan Sosyal birliklerin muhalefet bloğundan bazı politikacılar söz konusu füzelerin Kiev’e teslim edilmesi gerektiğini açıklamıştı.
Taurus'u tedarik etmeyi reddeden Alman yetkililerin değerli zaman kaybettiklerini savunan Schwarz, “Bir deja vu görüyorum. Tank tedarikinde olduğu gibi şimdi de eninde sonunda büyük bir olasılıkla tedarik edilecek olan önemli bir teçhizatı tedarik etmeyi reddediyoruz” diye konuştu.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un Taurus’ların ‘özel bir menzili’ olduğu ve Kiev’in bu füzeleri Rusya’daki tesislere yönelik saldırılarda kullanabileceği yönündeki endişesini yorumlayan Schwarz, Ukrayna ordusunun şimdiden ellerinde olan Mars ve HIMARS sistemleri ile Rus topraklarına ulaşma yeteneğine sahip olduğunu söyledi.
Ukrayna'nın savaşı daha hızlı kazanabilecek durumda olmasını sağlamak istiyoruz. Bunun için Taurus tipi ‘havadan karaya’ seyir füzelerine ihtiyacı var” diyen Schwarz, bu tür füzelerin sadece Batı yapımı uçaklardan değil, yapılarında bazı değişikliklerin yapılması koşuluyla Kiev’in elindeki jetlerden de ateşlenebileceğine işaret ederek, ancak bu değişimler için zamanın yetersiz kalacağı uyarısında bulundu.
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