https://sputniknews.com.tr/20230808/alkollu-surucu-ve-arkadasi-polise-zor-anlar-yasatti-sicil-numaranizi-verin-sizinle-gorusecegiz-1074466434.html

Alkollü sürücü ve arkadaşı polise zor anlar yaşattı: Sicil numaranızı verin, sizinle görüşeceğiz

Alkollü sürücü ve arkadaşı polise zor anlar yaşattı: Sicil numaranızı verin, sizinle görüşeceğiz

Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan asayiş denetimlerinde Kadıköy'de de dört noktada denetim yapıldı. Durdurulan bir şirkete ait ticari araç... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T09:42+0300

2023-08-08T09:42+0300

2023-08-08T10:44+0300

türkiye

türkiye

istanbul

kadıköy

alkol

alkollü sürücü

video

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/08/1074468897_0:131:2797:1704_1920x0_80_0_0_3481fdbb54ee5f0c195be394ccfa9dc0.png

İstanbul Kadıköy Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye polis amirliği ekipleri, Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde dört noktada denetim yaptı. Denetim sırasında durdurulan bir şirkete ait ticari araç sürücüsü A. K.’nin yapılan testlerde 2,32 promil alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri bunun üzerine alkollü sürücü A. K. hakkında cezai işlem uyguladı. Ardından alkollü sürücü gözaltına alınıp Bostancı Polis Merkezine götürüldü. Aynı ticari araç içerisinde bulunan arkadaşları E. F. ve E. C. F. ise şirkete ait ticari araçlarının bağlanıp çekici tarafından götürülmesine direnmeye çalıştı. Polis ekiplerini defalarca tehdit eden ve hakaretler yağdıran alkollü sürücünün arkadaşları "Sürüldüğünüz zaman anlarsınız", "Sizinle görüşeceğiz", "Sicil numaranızı verin" tehditlerinde bulundular. O sırada çekim yapan gazetecilere de hakaretler yağdıran ve çekim yapan muhabirleri çeken E. F. "Ben de sizi çekeceğim" diyerek görüntülerini aldı. E. C. F ve E. F. bulundukları ticari aracın çekilmesine engel oldukları için, polis ekiplerine mukavemet suçundan haklarında işlem yapılmak üzere Bostancı Polis Merkezine götürüldü. E. F.’nin gözaltına alınırken polis ekiplerine küfürler savurduğu anlar kameralara yansıdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.

https://sputniknews.com.tr/20230805/cem-garipoglunun-kardesi-sakine-garipogluna-ait-oldugu-one-surulen-paylasim-tartisma-yaratti-1074396921.html

türkiye

istanbul

kadıköy

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alkollü sürücü ve arkadaşı polise zor anlar yaşattı: Alkollü sürücü ve arkadaşı polise zor anlar yaşattı 2023-08-08T09:42+0300 true PT1S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, istanbul, kadıköy, alkol, alkollü sürücü, video