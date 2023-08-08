https://sputniknews.com.tr/20230808/alkollu-guvenlik-gorevlisi-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1074483244.html
Alkollü güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı
Alkollü güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı
Şanlıurfa Valiliği, alkollü olarak bindiği toplu taşıma aracında yolcuları rahatsız eden güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırılarak hakkında idari... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T19:29+0300
2023-08-08T19:29+0300
2023-08-08T19:29+0300
türkiye
video
alkol
güvenlik görevlisi
şanlıurfa
soruşturma
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Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan P.B. isimi şahıs, alkollü olarak bindiği otobüste yolcuları rahatsız etmeye başladı. Cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti.
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Alkollü güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı
Alkollü güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı
2023-08-08T19:29+0300
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PT0M24S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
video, alkol, güvenlik görevlisi, şanlıurfa, soruşturma, видео
video, alkol, güvenlik görevlisi, şanlıurfa, soruşturma, видео
Alkollü güvenlik görevlisi hakkında soruşturma başlatıldı
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Şanlıurfa Valiliği, alkollü olarak bindiği toplu taşıma aracında yolcuları rahatsız eden güvenlik görevlisinin görevden uzaklaştırılarak hakkında idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan P.B. isimi şahıs, alkollü olarak bindiği otobüste yolcuları rahatsız etmeye başladı. Cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldıktan sonra büyük tepki çekti.