https://sputniknews.com.tr/20230808/abd-ukraynaya-ilk-parti-abrams-tanklarini-tedarik-etme-izni-verdi-1074460370.html

ABD, Ukrayna’ya ilk parti Abrams tanklarını tedarik etme izni verdi

ABD, Ukrayna’ya ilk parti Abrams tanklarını tedarik etme izni verdi

ABD Savunma Bakanlığı’nın, Ukrayna’ya ilk parti Abrams tanklarının gönderilmesine izin verildiğini duyurduğu belirtildi. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T00:53+0300

2023-08-08T00:53+0300

2023-08-08T00:53+0300

ukrayna krizi

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

abrams

abrams tankı

ukrayna

ukrayna krizi

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CNN’in haberinde, “ABD Ordusu Tedarik, Lojistik ve Teknolojiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Doug Bush, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Abrams tanklarının ilk partisinin Ukrayna'ya tesliminin hafta sonu onaylandığını ve ekipmanın sonbahar başlarında Ukrayna'ya ulaşabileceğini söyledi” ifadesine yer verildi.Bush, “Şimdi tankların Avrupa’ya, ardından Ukrayna’ya ulaştırılması gerekiyor, yanlarında olması gereken diğer şeylerle birlikte. Mühimmat, yedek parçalar, yakıt ikmali ve onarım ekipmanları” dedi.

ukrayna

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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abrams, abrams tankı, ukrayna, ukrayna krizi