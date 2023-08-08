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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230808/abd-ukraynaya-ilk-parti-abrams-tanklarini-tedarik-etme-izni-verdi-1074460370.html
ABD, Ukrayna’ya ilk parti Abrams tanklarını tedarik etme izni verdi
ABD, Ukrayna’ya ilk parti Abrams tanklarını tedarik etme izni verdi
ABD Savunma Bakanlığı’nın, Ukrayna’ya ilk parti Abrams tanklarının gönderilmesine izin verildiğini duyurduğu belirtildi. 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T00:53+0300
2023-08-08T00:53+0300
ukrayna krizi
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abrams
abrams tankı
ukrayna
ukrayna krizi
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CNN’in haberinde, “ABD Ordusu Tedarik, Lojistik ve Teknolojiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Doug Bush, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Abrams tanklarının ilk partisinin Ukrayna'ya tesliminin hafta sonu onaylandığını ve ekipmanın sonbahar başlarında Ukrayna'ya ulaşabileceğini söyledi” ifadesine yer verildi.Bush, “Şimdi tankların Avrupa’ya, ardından Ukrayna’ya ulaştırılması gerekiyor, yanlarında olması gereken diğer şeylerle birlikte. Mühimmat, yedek parçalar, yakıt ikmali ve onarım ekipmanları” dedi.
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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abrams, abrams tankı, ukrayna, ukrayna krizi
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abrams, abrams tankı, ukrayna, ukrayna krizi

ABD, Ukrayna’ya ilk parti Abrams tanklarını tedarik etme izni verdi

00:53 08.08.2023
© Sputnik / Стрингер / Multimedya arşivine gidinM1 Abrams tankları
M1 Abrams tankları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.08.2023
© Sputnik / Стрингер
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ABD Savunma Bakanlığı’nın, Ukrayna’ya ilk parti Abrams tanklarının gönderilmesine izin verildiğini duyurduğu belirtildi.
CNN’in haberinde, “ABD Ordusu Tedarik, Lojistik ve Teknolojiden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Doug Bush, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Abrams tanklarının ilk partisinin Ukrayna'ya tesliminin hafta sonu onaylandığını ve ekipmanın sonbahar başlarında Ukrayna'ya ulaşabileceğini söyledi” ifadesine yer verildi.
Bush, “Şimdi tankların Avrupa’ya, ardından Ukrayna’ya ulaştırılması gerekiyor, yanlarında olması gereken diğer şeylerle birlikte. Mühimmat, yedek parçalar, yakıt ikmali ve onarım ekipmanları” dedi.
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