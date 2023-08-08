https://sputniknews.com.tr/20230808/abd-rusya-menseili-oldugu-suphesiyle-hindistandan-elmas-ithalatini-yasaklayabilir-1074486247.html
ABD, Rusya menşeili olduğu şüphesiyle Hindistan’dan elmas ithalatını yasaklayabilir
ABD, Rusya menşeili olduğu şüphesiyle Hindistan’dan elmas ithalatını yasaklayabilir
Rusya menşeili olduğu şüphesiyle 1 karat ve daha büyük değerli taşların ABD’ye girişinin yakında yasaklanacağından korkan Hint elmas şirketlerinin, ASEAN... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T22:29+0300
2023-08-08T22:29+0300
2023-08-08T22:29+0300
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Hindistan’ın The Economic Times gazetesinin haberine göre, elmas sektöründen kaynaklar, ABD’nin eylülde Hindistan’dan elmas ithalatını yasaklayacağını, yasağın 2024 Ocak ayında yürürlüğe gireceğini bildirdi. Bu karara gerekçe olarak, Hindistan’dan gelen değerli taşların gerçek üreticisinin Rus elmas şirketi ALROSA olduğu gösteriliyor.Hint şirketler alternatif pazarlar olarak Vietnam, Kamboçya, Tayland gibi ASEAN ülkelerini ve Çin’i değerlendiriyor.En büyük takı tüketicisi, yüzde 40’lık payla ABD. Lakin son dönemde, ekonomik durgunluk ve Rusya menşeili değerli taşlara yaptırım korkusu yüzünden ABD’ye elmas ihracatı düşüyor.GJEPC şirketinin CEO’su Vipul Şah, “Endüstri ayakta kalmalı. Bu yüzden diğer ülkelere girmeliyiz” diye konuştu. Şah, G7 ülkeleriyle görüştüklerini de dile getirdi.
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abd, rusya, elmas, çin, asean
abd, rusya, elmas, çin, asean
ABD, Rusya menşeili olduğu şüphesiyle Hindistan’dan elmas ithalatını yasaklayabilir
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Rusya menşeili olduğu şüphesiyle 1 karat ve daha büyük değerli taşların ABD’ye girişinin yakında yasaklanacağından korkan Hint elmas şirketlerinin, ASEAN ülkeleri ve Çin’e elmas ihracatını artırma yönünde yoğun çalışmalar başlattığı belirtildi.
Hindistan’ın The Economic Times
gazetesinin haberine göre, elmas sektöründen kaynaklar, ABD’nin eylülde Hindistan’dan elmas ithalatını yasaklayacağını, yasağın 2024 Ocak ayında yürürlüğe gireceğini bildirdi. Bu karara gerekçe olarak, Hindistan’dan gelen değerli taşların gerçek üreticisinin Rus elmas şirketi ALROSA olduğu gösteriliyor.
Hint şirketler alternatif pazarlar olarak Vietnam, Kamboçya, Tayland gibi ASEAN ülkelerini ve Çin’i değerlendiriyor.
En büyük takı tüketicisi, yüzde 40’lık payla ABD. Lakin son dönemde, ekonomik durgunluk ve Rusya menşeili değerli taşlara yaptırım korkusu yüzünden ABD’ye elmas ihracatı düşüyor.
GJEPC şirketinin CEO’su Vipul Şah, “Endüstri ayakta kalmalı. Bu yüzden diğer ülkelere girmeliyiz” diye konuştu. Şah, G7 ülkeleriyle görüştüklerini de dile getirdi.