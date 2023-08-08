https://sputniknews.com.tr/20230808/abd-rusya-menseili-oldugu-suphesiyle-hindistandan-elmas-ithalatini-yasaklayabilir-1074486247.html

ABD, Rusya menşeili olduğu şüphesiyle Hindistan’dan elmas ithalatını yasaklayabilir

ABD, Rusya menşeili olduğu şüphesiyle Hindistan’dan elmas ithalatını yasaklayabilir

Rusya menşeili olduğu şüphesiyle 1 karat ve daha büyük değerli taşların ABD’ye girişinin yakında yasaklanacağından korkan Hint elmas şirketlerinin, ASEAN... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T22:29+0300

2023-08-08T22:29+0300

2023-08-08T22:29+0300

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Hindistan’ın The Economic Times gazetesinin haberine göre, elmas sektöründen kaynaklar, ABD’nin eylülde Hindistan’dan elmas ithalatını yasaklayacağını, yasağın 2024 Ocak ayında yürürlüğe gireceğini bildirdi. Bu karara gerekçe olarak, Hindistan’dan gelen değerli taşların gerçek üreticisinin Rus elmas şirketi ALROSA olduğu gösteriliyor.Hint şirketler alternatif pazarlar olarak Vietnam, Kamboçya, Tayland gibi ASEAN ülkelerini ve Çin’i değerlendiriyor.En büyük takı tüketicisi, yüzde 40’lık payla ABD. Lakin son dönemde, ekonomik durgunluk ve Rusya menşeili değerli taşlara yaptırım korkusu yüzünden ABD’ye elmas ihracatı düşüyor.GJEPC şirketinin CEO’su Vipul Şah, “Endüstri ayakta kalmalı. Bu yüzden diğer ülkelere girmeliyiz” diye konuştu. Şah, G7 ülkeleriyle görüştüklerini de dile getirdi.

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