https://sputniknews.com.tr/20230808/2023te-rusyaya-en-cok-turist-gonderen-ulkeler-hangileri--1074471855.html

2023'te Rusya'ya en çok turist gönderen ülkeler hangileri?

2023'te Rusya'ya en çok turist gönderen ülkeler hangileri?

Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafıza Servisi ile Dışişleri Bakanlığı, 2023 yılının ilk altı ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısını... 08.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-08T12:44+0300

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rusya

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Verilere göre, söz konusu dönemde Rusya'ya en çok turist gönderen ülke Çin olurken, ikinci sıraya Türkiye yerleşti. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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