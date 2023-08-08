https://sputniknews.com.tr/20230808/2023te-rusyaya-en-cok-turist-gonderen-ulkeler-hangileri--1074471855.html
2023'te Rusya'ya en çok turist gönderen ülkeler hangileri?
2023'te Rusya'ya en çok turist gönderen ülkeler hangileri?
Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafıza Servisi ile Dışişleri Bakanlığı, 2023 yılının ilk altı ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısını... 08.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-08T12:44+0300
2023-08-08T12:44+0300
2023-08-08T12:44+0300
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infografik
rusya
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turist
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Verilere göre, söz konusu dönemde Rusya'ya en çok turist gönderen ülke Çin olurken, ikinci sıraya Türkiye yerleşti. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, rusya, türkiye, turist, инфографика
infografik, rusya, türkiye, turist, инфографика
2023'te Rusya'ya en çok turist gönderen ülkeler hangileri?
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Rusya Federal Güvenlik Servisi Sınır Muhafıza Servisi ile Dışişleri Bakanlığı, 2023 yılının ilk altı ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı turist sayısını açıkladı.
Verilere göre, söz konusu dönemde Rusya'ya en çok turist gönderen ülke Çin olurken, ikinci sıraya Türkiye yerleşti. Konuyla ilgili bilgi, Sputnik'in infografiğinde.