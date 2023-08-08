https://sputniknews.com.tr/20230808/14-yil-sonra-ortaya-cikti-cem-garipoglunun-emniyetteki-son-fotografi-1074465481.html

14 yıl sonra ortaya çıktı: Cem Garipoğlu’nun emniyetteki son fotoğrafı

14 yıl sonra ortaya çıktı: Cem Garipoğlu’nun emniyetteki son fotoğrafı

Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu'nun 14 yıl sonra, cinayet büro amirliğinde çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı. 08.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

cem garipoğlu

münevver karabulut

cinayet

sakine garipoğlu

nilperi şahinkaya

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Oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın, Sakine Garipoğlu ile çekilen fotoğrafının sosyal medyada yer alması ve gündem yaratmasının ardından Münevver Karabulut cinayeti, 14 yıl sonra yeniden basına yansıdı.Habertürk'den Mustafa Şekeroğlu, gündeme gelen Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun hiç yayınlanmamış bir fotoğraf karesine ulaştı.Emniyet amirinin odasındaki koltukta çekilen fotoğraf karesinde görülen Cem Garipoğlu’nun boş bakışları dikkat çekiyor. Olaydan 6 ay sonra teslim edilen Cem Garipoğlu’nun uzamış sakalları dışında teninin beyazlığı da göze çarpıyor.Münevver Karabulut, 3 Mart 2009'da, Cem Garipoğlu tarafından Başakşehir’deki villada vahşice öldürülmüştü. Cinayetin ardından kayıplara karışan Cem Garipoğlu, 6 ay sonra avukatı Aytekin Kaya tarafından Bahçelievler’de polise teslim edildi.

https://sputniknews.com.tr/20230806/karabulut-ailesinin-avukati-epozdemir-ahlaki-de-degil-vicdani-de-degil-1074416268.html

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cem garipoğlu, münevver karabulut, cinayet, sakine garipoğlu, nilperi şahinkaya