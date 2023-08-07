https://sputniknews.com.tr/20230807/zaharova-ukrayna-hukuk-disi-organ-naklinde-lider-ulkelerden-biri-haline-geldi-1074449982.html

Zaharova: Ukrayna, hukuk dışı organ naklinde lider ülkelerden biri haline geldi

Zaharova: Ukrayna, hukuk dışı organ naklinde lider ülkelerden biri haline geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, hukuk dışı organ naklinde lider ülkelerden biri haline geldiğini ve Kiev'in bu kanlı işin üzerini örttüğünü... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T16:06+0300

2023-08-07T16:06+0300

2023-08-07T16:06+0300

dünya

mariya zaharova

ukrayna krizi

ukrayna

organ nakli

yasadışı

rusya

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Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta için bir yazı kaleme alan Zaharova, Ukrayna'daki hukuk dışı organ nakline dair çeşitli veriler paylaştı.Zaharova, "Ukrayna'nın hukuk dışı organ naklinde dünya liderlerinden biri haline geldiği uzun zamandır biliniyor. 1990'ların sonlarından itibaren, sosyo-ekonomik durumun bozulmasının bir sonucu olarak meftaların bedenlerinden organların hukuka aykırı olarak çıkarıldığı skandallar yaşanmaya başladı" dedi.Haziran 2023'te Ukrayna-Slovakya sınırında organ nakli de dahil çocukların yurtdışına satışını yapan sözde bir hayır kurumunun çalışanının yakalandığını anımsatan Zaharova, mahkemenin zanlı için belirlediği kefaletin sadece bir milyon grivna olduğuna, ciddi suça karışan zanlının bu bedeli ödedikten sonra serbest kalarak kayıplara karıştığına dikkat çekti.Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yakın çevresinin de kaçak organ naklinde yer aldığına dair veriler bulunduğunu kaydederek "Haziran 2023'te NATO ülkelerinden birinin Sağlık Bakanlığı temsilcileri, insan organları ve uzuvlarıyla dolu bir derin donduruculu vagonun sevkiyatı konusunda Ukrayna tarafıyla anlaşmaya vardı. Bunlar arasında göz korneaları, kemikler, bağ dokuları, kalp ve karaciğer vardı" diye vurguladı. Rusya Dışişleri Sözcüsü, Ukrayna'da organ satışlarının sadece internet ortamında değil, internet dışında da yapıldığının altını çizdi.

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mariya zaharova, ukrayna krizi, ukrayna, organ nakli, yasadışı, rusya