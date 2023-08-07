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Zaharova: Ukrayna, hukuk dışı organ naklinde lider ülkelerden biri haline geldi
Zaharova: Ukrayna, hukuk dışı organ naklinde lider ülkelerden biri haline geldi
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, hukuk dışı organ naklinde lider ülkelerden biri haline geldiğini ve Kiev'in bu kanlı işin üzerini örttüğünü... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T16:06+0300
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dünya
mariya zaharova
ukrayna krizi
ukrayna
organ nakli
yasadışı
rusya
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Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta için bir yazı kaleme alan Zaharova, Ukrayna'daki hukuk dışı organ nakline dair çeşitli veriler paylaştı.Zaharova, "Ukrayna'nın hukuk dışı organ naklinde dünya liderlerinden biri haline geldiği uzun zamandır biliniyor. 1990'ların sonlarından itibaren, sosyo-ekonomik durumun bozulmasının bir sonucu olarak meftaların bedenlerinden organların hukuka aykırı olarak çıkarıldığı skandallar yaşanmaya başladı" dedi.Haziran 2023'te Ukrayna-Slovakya sınırında organ nakli de dahil çocukların yurtdışına satışını yapan sözde bir hayır kurumunun çalışanının yakalandığını anımsatan Zaharova, mahkemenin zanlı için belirlediği kefaletin sadece bir milyon grivna olduğuna, ciddi suça karışan zanlının bu bedeli ödedikten sonra serbest kalarak kayıplara karıştığına dikkat çekti.Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yakın çevresinin de kaçak organ naklinde yer aldığına dair veriler bulunduğunu kaydederek "Haziran 2023'te NATO ülkelerinden birinin Sağlık Bakanlığı temsilcileri, insan organları ve uzuvlarıyla dolu bir derin donduruculu vagonun sevkiyatı konusunda Ukrayna tarafıyla anlaşmaya vardı. Bunlar arasında göz korneaları, kemikler, bağ dokuları, kalp ve karaciğer vardı" diye vurguladı. Rusya Dışişleri Sözcüsü, Ukrayna'da organ satışlarının sadece internet ortamında değil, internet dışında da yapıldığının altını çizdi.
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mariya zaharova, ukrayna krizi, ukrayna, organ nakli, yasadışı, rusya
mariya zaharova, ukrayna krizi, ukrayna, organ nakli, yasadışı, rusya

Zaharova: Ukrayna, hukuk dışı organ naklinde lider ülkelerden biri haline geldi

16:06 07.08.2023
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, hukuk dışı organ naklinde lider ülkelerden biri haline geldiğini ve Kiev'in bu kanlı işin üzerini örttüğünü belirtti.
Rusya'nın resmi yayın organı Rossiyskaya Gazeta için bir yazı kaleme alan Zaharova, Ukrayna'daki hukuk dışı organ nakline dair çeşitli veriler paylaştı.

Zaharova, "Ukrayna'nın hukuk dışı organ naklinde dünya liderlerinden biri haline geldiği uzun zamandır biliniyor. 1990'ların sonlarından itibaren, sosyo-ekonomik durumun bozulmasının bir sonucu olarak meftaların bedenlerinden organların hukuka aykırı olarak çıkarıldığı skandallar yaşanmaya başladı" dedi.
Haziran 2023'te Ukrayna-Slovakya sınırında organ nakli de dahil çocukların yurtdışına satışını yapan sözde bir hayır kurumunun çalışanının yakalandığını anımsatan Zaharova, mahkemenin zanlı için belirlediği kefaletin sadece bir milyon grivna olduğuna, ciddi suça karışan zanlının bu bedeli ödedikten sonra serbest kalarak kayıplara karıştığına dikkat çekti.

Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yakın çevresinin de kaçak organ naklinde yer aldığına dair veriler bulunduğunu kaydederek "Haziran 2023'te NATO ülkelerinden birinin Sağlık Bakanlığı temsilcileri, insan organları ve uzuvlarıyla dolu bir derin donduruculu vagonun sevkiyatı konusunda Ukrayna tarafıyla anlaşmaya vardı. Bunlar arasında göz korneaları, kemikler, bağ dokuları, kalp ve karaciğer vardı" diye vurguladı.

Rusya Dışişleri Sözcüsü, Ukrayna'da organ satışlarının sadece internet ortamında değil, internet dışında da yapıldığının altını çizdi.
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