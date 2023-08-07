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Ürdün Kralı, ABD'li yetkiliyle bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü
Ürdün Kralı, ABD'li yetkiliyle bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk ile başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T23:30+0300
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dünya
ürdün
ürdün kralı 2. abdullah
abd
ortadoğu
brett mcgurk
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Ürdün Kraliyet Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, McGurk ile başkent Amman'daki "Beyt el-Ürdün" Sarayında bir araya geldi.Görüşmede, Ürdün ile ABD arasındaki "metin" ilişkiler ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin yanı sıra başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirildi.Kral 2. Abdullah, Filistinlilerin bağımsız devletlerini kurmasını sağlayacak iki devletli çözüm formülü temelinde kapsamlı ve adil barışın tesisi için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.McGurk'in Ürdün'e ne zaman geldiği ve ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.
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ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, abd, ortadoğu, brett mcgurk
ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, abd, ortadoğu, brett mcgurk

Ürdün Kralı, ABD'li yetkiliyle bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü

23:30 07.08.2023
© Twitter/Ürdün Kraliyet Ofisi Ürdün Kralı 2. Abdullah, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk ile başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.
 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk ile başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© Twitter/Ürdün Kraliyet Ofisi
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk ile başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.
Ürdün Kraliyet Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, McGurk ile başkent Amman'daki "Beyt el-Ürdün" Sarayında bir araya geldi.
Görüşmede, Ürdün ile ABD arasındaki "metin" ilişkiler ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin yanı sıra başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirildi.
Kral 2. Abdullah, Filistinlilerin bağımsız devletlerini kurmasını sağlayacak iki devletli çözüm formülü temelinde kapsamlı ve adil barışın tesisi için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.
McGurk'in Ürdün'e ne zaman geldiği ve ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.
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