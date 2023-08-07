https://sputniknews.com.tr/20230807/urdun-krali-abdli-yetkiliyle-bolgesel-ve-uluslararasi-meseleleri-gorustu-1074458711.html

Ürdün Kralı, ABD'li yetkiliyle bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü

Ürdün Kralı, ABD'li yetkiliyle bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk ile başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T23:30+0300

2023-08-07T23:30+0300

2023-08-07T23:30+0300

dünya

ürdün

ürdün kralı 2. abdullah

abd

ortadoğu

brett mcgurk

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Ürdün Kraliyet Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, McGurk ile başkent Amman'daki "Beyt el-Ürdün" Sarayında bir araya geldi.Görüşmede, Ürdün ile ABD arasındaki "metin" ilişkiler ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin yanı sıra başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirildi.Kral 2. Abdullah, Filistinlilerin bağımsız devletlerini kurmasını sağlayacak iki devletli çözüm formülü temelinde kapsamlı ve adil barışın tesisi için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.McGurk'in Ürdün'e ne zaman geldiği ve ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.

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