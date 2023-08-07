Ürdün Kralı, ABD'li yetkiliyle bölgesel ve uluslararası meseleleri görüştü
© Twitter/Ürdün Kraliyet Ofisi Ürdün Kralı 2. Abdullah, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk ile başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.
© Twitter/Ürdün Kraliyet Ofisi
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Koordinatörü Brett McGurk ile başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri ele aldı.
Ürdün Kraliyet Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kral 2. Abdullah, McGurk ile başkent Amman'daki "Beyt el-Ürdün" Sarayında bir araya geldi.
Görüşmede, Ürdün ile ABD arasındaki "metin" ilişkiler ile iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesinin yanı sıra başta Filistin meselesi olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirildi.
جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد خلال لقائه نائب مساعد الرئيس الأمريكي ومُنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين#الأردن pic.twitter.com/L5LBuoUEs6— RHC (@RHCJO) August 7, 2023
Kral 2. Abdullah, Filistinlilerin bağımsız devletlerini kurmasını sağlayacak iki devletli çözüm formülü temelinde kapsamlı ve adil barışın tesisi için çalışmaların yoğunlaştırılması gerektiğini ifade etti.
McGurk'in Ürdün'e ne zaman geldiği ve ziyaretinin ne kadar süreceğine ilişkin bilgi verilmedi.