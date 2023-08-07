https://sputniknews.com.tr/20230807/tekirdagda-bir-kimya-fabrikasinda-yangin-cikti-1074450130.html
Tekirdağ'da bir kimya fabrikasında yangın çıktı
Tekirdağ'da bir kimya fabrikasında yangın çıktı
Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangında, alevler fabrikayı sardı. Ekipler yangına müdahale ediyor. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T16:27+0300
2023-08-07T16:27+0300
2023-08-07T16:27+0300
tekirdağ
türkiye
fabrika
yangın
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı. Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırdı.
https://sputniknews.com.tr/20230807/kocaelide-patlama--1074448978.html
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tekirdağ, fabrika, yangın
tekirdağ, fabrika, yangın
Tekirdağ'da bir kimya fabrikasında yangın çıktı
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Tekirdağ'da bir fabrikada çıkan yangında, alevler fabrikayı sardı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde yer alan Veliköy Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir kimya fabrikasında çıkan yangın, fabrikayı sardı.
Gökyüzünü dumanların kapladığı yangında zaman zaman patlamalar yaşanırken itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Yangının diğer fabrikalara sıçrama ihtimaline karşı ekipler tedbirlerini arttırdı.