https://sputniknews.com.tr/20230807/suudi-arabistan-turkiye-ve-suriyedeki-depremzedeler-icin-19uncu-yardim-ucagini-gonderdi-1074435690.html
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 19'uncu yardım uçağını gönderdi
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 19'uncu yardım uçağını gönderdi
Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere 19'uncu yardım uçağını gönderdiği... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T04:01+0300
2023-08-07T04:01+0300
2023-08-07T04:01+0300
dünya
deprem
suudi arabistan
yardım
ortadoğu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0e/1044028345_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a8e7cf5abdf5b3e91d45c5f221c66dd4.jpg
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, 27 tondan fazla tıbbi malzeme ve ekipman taşıyan 19'uncu yardım uçağının başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na hareket ettiğini bildirdi.Yardım uçağının, Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kurduğu yardım köprüsü kapsamında gönderildiği ifade edildi.Suudi Arabistan, 18'inci yardım uçağını Türkiye'ye cumartesi günü göndermişti.
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/03/0e/1044028345_98:0:847:562_1920x0_80_0_0_5b756891d6401ddd40da788c103563f7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
deprem, suudi arabistan, yardım, ortadoğu
deprem, suudi arabistan, yardım, ortadoğu
Suudi Arabistan, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 19'uncu yardım uçağını gönderdi
Abone ol
Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'de 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere 19'uncu yardım uçağını gönderdiği belirtildi.
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA, 27 tondan fazla tıbbi malzeme ve ekipman taşıyan 19'uncu yardım uçağının başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı'ndan Gaziantep Havalimanı'na hareket ettiğini bildirdi.
Yardım uçağının, Suudi Arabistan'ın, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için kurduğu yardım köprüsü kapsamında gönderildiği ifade edildi.
Suudi Arabistan, 18'inci yardım uçağını Türkiye'ye cumartesi günü göndermişti.