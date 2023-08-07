https://sputniknews.com.tr/20230807/oztrak-en-cok-biz-uzgunuz-yenilenecegiz-ve-yerel-secimlerde-25-milyonu-35-milyona-cikaracagiz-1074455563.html

Öztrak: En çok biz üzgünüz, yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 35 milyona çıkaracağız

Öztrak: En çok biz üzgünüz, yenileneceğiz ve yerel seçimlerde 25 milyonu 35 milyona çıkaracağız

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Mayıs seçimlerini kazanamadık. Bunun için en çok üzgünüz. Ama şimdi vakit yılgınlık vakti değil, Ayağa kalkacağız, Eksikleri... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T21:07+0300

2023-08-07T21:07+0300

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türkiye

faik öztrak

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

kemal kılıçdaroğlu

tmo

toprak mahsulleri ofisi (tmo)

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Toplantıya ilişkin açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, sözlerine, hafta sonunda partinin Etimesgut İlçe Kongresi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren ilçe başkan adayı Faruk Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dileyerek başladı.Kocaeli Derince Limanı yakınlarındaki TMO deposunda meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifalar dileyen Öztrak, Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli okçu Mete Gazoz'u da kutladı.Merkez Yönetim Kurulu toplantısında enflasyon ve hayat pahalılığı, ekonomide yavaşlama ve işsizliği ele aldıklarını belirten Öztrak, "Ağırlaşan yaşam şartlarının yanında hükümetin giderek artan baskıcı ve hukuk dışı uygulamalarına karşı yapılacakları konuştuk. İlçe kongrelerimiz de gündemdeydi" bilgisini verdi.Öztrak, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Merkez Bankası Başkanı'nın ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın son açıklamaları, 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlere kadar enflasyonla mücadele konusunda hiçbir şey yapmak niyetinde olmadıklarını gösteriyor" ifadelerini kullandı.Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik eleştirilerde de bulunan Öztrak, "Bakan Şimşek de doğru dürüst, bütüncül, çapalara bağlanmış bir program yapma imkanı kalmadığını görmüş. Bakan Şimşek, enflasyonun sebebi olarak memur maaşlarına yapılan zamları gösterdi. Enflasyonun sorumlusu, enflasyonun ezdiği memur oldu. Emeklileri enflasyona ezdirip perişan ettiniz" dedi.Geçiş garantili yollar, köprüler, tüneller için bu yılın ilk 6 ayında 25 milyar lira ödendiğini ifade eden Öztrak, Eyüpsultan Kaymakamlığınca CHP İstanbul örgütünün "zam sergisi"nin yasaklandığını söyledi. Öztrak, "Protesto anayasal bir haktır. Bu yasaklar bizi korkutmaz, yıldırmaz. Biz milletimizin derdini duyurmaya, hükümeti çözüme zorlamaya devam edeceğiz. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu süreci takip ediyor" diye konuştu.Öztrak, partisinin Kadın Kolları Başkanlığınca "Pazar Yeri Yangın Yeri" projesinin başlatıldığını, tüm il ve ilçelerde kurulan semt pazarlarında stantlar açılacağını belirtti.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun hafta sonu Erzincan'da yerel seçim sürecini meydanlarda başlattığını, yerel seçimde CHP adayına destek istediğini hatırlatan Öztrak, kendisinin de o hafta sonunu Tekirdağ'da geçirdiğini söyledi. Bölgede ciddi bir kuraklık yaşandığını ifade eden Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:'İlk 6 ayda bütçe 483 milyar lira açık verdi'Öztrak, bütçeye ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, "İlk 6 ayda bütçe 483 milyar lira açık verdi. Bunun yarısından fazlası, 275 milyar lirası faiz harcaması. Kur korumalı mevduat garantilerine 25 milyar lira, KÖİ'lerin dövizli garantilerine bir o kadar daha gitmiş" dedi.Temmuz ortasında 56 milyar dolara kadar inen net rezerv açığının yeniden 60 milyar dolara yükseldiğini dile getiren Öztrak, "Dünyada kredi temerrüt riski primleri düştü. Biz de de 400'ün altını gördü. Şimdi yeniden ayrışarak 400'ün üzerine doğru hareketlendi. Bütçe açığı ve rezerv açığına, 60 milyar doları bulan bir cari açık eklendi. Temmuz ayı dış ticaret verilerine göre enerji fiyatlarındaki düşüşe rağmen dış ticaret açığı, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16 artmış. Yıllık dış ticaret açığı ise yüzde 46 artışla 121 milyar dolara yükselmiş" diye konuştu.Öztrak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, destek alan aşırı yoksul hanelerin sayısının geçen yıla göre 1 milyon artışla 3,7 milyona ulaştığını belirtti.Gıda fiyatlarının arttığını ifade eden Öztrak, 50 milyon kişinin evden uzak bir hafta tatil masrafını karşılayamaz durumda olduğunu söyledi. Öztrak, sözlerini şöyle sürdürdü:Öztrak, CHP olarak sahada olduklarını, emeklinin, esnafın, çiftçinin yanında durduklarını belirterek, şunları kaydetti:'Partinin içişlerini kamuoyu önünde konuşmayı doğru bulmuyoruz'CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı."Genel Merkez, değişim hareketindeki son durumu nasıl değerlendiriyor?" sorusu üzerine Öztrak, "Bugün Merkez Yönetim Kurulumuzda gündemdeki meseleleri, hayat pahalılığını, deprem bölgesinde yaşanan sorunları, yapılacak uygulamaları konuştuk. Ama bunlarla ilgili hiçbir soru yok bahsettiğin konu ise partinin içişleri ile ilgilidir. Partinin içişleri ilgili konuları biz kamuoyu önünde konuşmayı doğru bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.Öztrak, tüzük çalışmalarına ilişkin soruyu da şöyle yanıtladı:

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faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, tmo, toprak mahsulleri ofisi (tmo)