https://sputniknews.com.tr/20230807/nehir-kiyisindaki-ev-selin-ardindan-yerle-bir-oldu-1074447589.html
Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
ABD’nin Alaska eyaletinde buzul kırılması sonucu meydana gelen selin ardından Mendenhall Nehri kıyısındaki bir ev yıkıldı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T13:38+0300
2023-08-07T13:38+0300
2023-08-07T13:38+0300
dünya
video
abd
sel
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ABD’nin Alaska eyaletinde küresel ısınmaya bağlı buzul kırılması sonucu su seviyesinin yükseldiği Mendenhall Nehri taştı.Juneau kentinden geçen nehrin kıyısındaki yapılarda sel nedeniyle hasar meydana geldi.Nehir kıyısındaki bir ev ise yıkıldı. O anlar bölge sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.Olayın ardından kıyıdaki diğer evler için tahliye emri verilirken, acil durum ilan edildi.
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Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
2023-08-07T13:38+0300
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Sputnik Türkiye
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video, abd, sel, видео
Nehir kıyısındaki ev selin ardından yerle bir oldu
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ABD’nin Alaska eyaletinde buzul kırılması sonucu meydana gelen selin ardından Mendenhall Nehri kıyısındaki bir ev yıkıldı.
ABD’nin Alaska eyaletinde küresel ısınmaya bağlı buzul kırılması sonucu su seviyesinin yükseldiği Mendenhall Nehri taştı.
Juneau kentinden geçen nehrin kıyısındaki yapılarda sel nedeniyle hasar meydana geldi.
Nehir kıyısındaki bir ev ise yıkıldı. O anlar bölge sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayın ardından kıyıdaki diğer evler için tahliye emri verilirken, acil durum ilan edildi.