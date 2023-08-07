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Mustafa Sarıgül'den İBB adaylığı açıklaması: 'Külliyen palavra'
Mustafa Sarıgül'den İBB adaylığı açıklaması: 'Külliyen palavra'
CHP'deki 'değişim' tartışmalarıyla birlikte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerilim... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T14:46+0300
2023-08-07T14:47+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
mustafa sarıgül
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki 'değişim' hareketi tartışmaları sürerken, yaklaşan yerel seçimler öncesi İstanbul'da kimin aday olacağı belirsizliği de sürüyor.İBB adaylığı için ismi geçen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den bu konuda açıklamalar geldi.Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan CHP'li Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:Parti içindeki Kılıçdaroğlu'na tepki ve değişim krizini de yorumlayan Sarıgül, açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu vurguladı ve "Bugün bu tartışmaların dışındayım, Kemal Bey'in yanındayım. Ona destek oluyorum. Moral bulsun diye kendisini Erzincan'a davet ettim. O da kalktı geldi. Örgütçüyümdür. Güzel bir gezi organize ettik. Çok destek gördü, mutlu oldu" dedi.Mustafa Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül'ün Eyüpsultan adaylığı iddiaları hakkında ise şunları söyledi:
https://sputniknews.com.tr/20230807/chpde-gozler-imamoglunun-yol-haritasinda-1074447708.html
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kemal kılıçdaroğlu, mustafa sarıgül, chp

Mustafa Sarıgül'den İBB adaylığı açıklaması: 'Külliyen palavra'

14:46 07.08.2023 (güncellendi: 14:47 07.08.2023)
© AA / Mustafa ÇiftçiMustafa Sarıgül, genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleştiğini duyurdu.
Mustafa Sarıgül, genel başkanlığını yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin CHP ile birleştiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© AA / Mustafa Çiftçi
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CHP'deki 'değişim' tartışmalarıyla birlikte Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında gerilim sürerken İBB Başkan adaylığı için çeşitli isimler de ortaya atılıyor. Bu isimlerden olan Mustafa Sarıgül
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki 'değişim' hareketi tartışmaları sürerken, yaklaşan yerel seçimler öncesi İstanbul'da kimin aday olacağı belirsizliği de sürüyor.
İBB adaylığı için ismi geçen CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'den bu konuda açıklamalar geldi.
Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan CHP'li Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, şu ifadeleri kullandı:
"Külliyen palavra. Ne benim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olma niyetim var, ne de Sayın Genel Başkan'ın aklında böyle bir düşünce var. Ne de böyle bir şeyi konuştuk. Gündemde böyle bir konu yok. Ben bir kere o makama aday oldum. Bitti. Seni temin ediyorum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı falan olmayacağım. Söz konusu bile değil, lafı bile geçmedi. Geçmeyecek."
Parti içindeki Kılıçdaroğlu'na tepki ve değişim krizini de yorumlayan Sarıgül, açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olduğunu vurguladı ve "Bugün bu tartışmaların dışındayım, Kemal Bey'in yanındayım. Ona destek oluyorum. Moral bulsun diye kendisini Erzincan'a davet ettim. O da kalktı geldi. Örgütçüyümdür. Güzel bir gezi organize ettik. Çok destek gördü, mutlu oldu" dedi.
Mustafa Sarıgül, oğlu Emir Sarıgül'ün Eyüpsultan adaylığı iddiaları hakkında ise şunları söyledi:
"Emir kendi başına bir adam. Yıllardır siyasetin içinde. Evet istiyor. Kardeşleri de destekliyor. Eyüpsultan mı, başka yer mi bilmiyorum. Kendi bildiği iş, kendi siyasi çalışması. Benimle alakası yok."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
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CHP’de gözler İmamoğlu’nun yol haritasında
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