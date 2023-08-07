https://sputniknews.com.tr/20230807/menemende-ana-boru-hatti-patladi-iki-mahalleyi-su-basti-1074436123.html

Menemen'de ana boru hattı patladı: İki mahalleyi su bastı

Menemen'de ana boru hattı patladı: İki mahalleyi su bastı

İzmir’in Menemen ilçesinde ana borunun patlaması sonucu 2 mahalleyi su bastı. Caddeler göle dönerken ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T05:27+0300

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türkiye

izmir

su

menemen

su baskını

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İzmir'in Menemen ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle iki mahallede su baskınları yaşandı.Patlama sonucu Uğur Mumcu ve İsmet İnönü Mahallesi'nde su birikintileri oluştu.Caddelere de boşalan su nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.Bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri suyu keserek onarıma başladı.İş makinesi ve vidanjörler yardımıyla suyun tahliyesi sağlandı.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

türkiye

izmir

menemen

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izmir, su, menemen, su baskını