https://sputniknews.com.tr/20230807/menemende-ana-boru-hatti-patladi-iki-mahalleyi-su-basti-1074436123.html
Menemen'de ana boru hattı patladı: İki mahalleyi su bastı
Menemen'de ana boru hattı patladı: İki mahalleyi su bastı
İzmir’in Menemen ilçesinde ana borunun patlaması sonucu 2 mahalleyi su bastı. Caddeler göle dönerken ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T05:27+0300
2023-08-07T05:27+0300
2023-08-07T05:27+0300
türkiye
izmir
su
menemen
su baskını
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İzmir'in Menemen ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle iki mahallede su baskınları yaşandı.Patlama sonucu Uğur Mumcu ve İsmet İnönü Mahallesi'nde su birikintileri oluştu.Caddelere de boşalan su nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.Bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri suyu keserek onarıma başladı.İş makinesi ve vidanjörler yardımıyla suyun tahliyesi sağlandı.Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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izmir, su, menemen, su baskını
izmir, su, menemen, su baskını
Menemen'de ana boru hattı patladı: İki mahalleyi su bastı
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İzmir’in Menemen ilçesinde ana borunun patlaması sonucu 2 mahalleyi su bastı. Caddeler göle dönerken ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.
İzmir'in Menemen ilçesinde ana isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle iki mahallede su baskınları yaşandı.
Patlama sonucu Uğur Mumcu ve İsmet İnönü Mahallesi'nde su birikintileri oluştu.
Caddelere de boşalan su nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.
Bölgeye gelen İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ekipleri suyu keserek onarıma başladı.
İş makinesi ve vidanjörler yardımıyla suyun tahliyesi sağlandı.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.