https://sputniknews.com.tr/20230807/marmara-bolgesinde-sicakliklar-mevsim-normallerinde-seyredecek-1074455473.html
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağını duyurdu. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T20:52+0300
2023-08-07T20:52+0300
2023-08-07T20:52+0300
dünya
marmara bölgesi
avrupa
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları bu hafta başından itibaren azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşecek.Bölgede sıcaklıkların İstanbul'da 28-30, Edirne'de 31-32, Kırklareli'nde 27-31, Tekirdağ'da 27-30, Kocaeli'de 30-33, Sakarya'da 29-32, Yalova'da 26-30 derece olması bekleniyor.
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marmara bölgesi, avrupa, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
marmara bölgesi, avrupa, meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü
Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olacağını duyurdu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklıkları bu hafta başından itibaren azalarak, mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşecek.
Bölgede sıcaklıkların İstanbul'da 28-30, Edirne'de 31-32, Kırklareli'nde 27-31, Tekirdağ'da 27-30, Kocaeli'de 30-33, Sakarya'da 29-32, Yalova'da 26-30 derece olması bekleniyor.