https://sputniknews.com.tr/20230807/lgs-2-nakil-sonuclari-aciklandi-1074442493.html
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T10:09+0300
2023-08-07T10:09+0300
2023-08-07T10:27+0300
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lgs
öğrenci
lise
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı.Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının, "www.meb.gov.tr" internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.
https://sputniknews.com.tr/20230801/keci-otlatirken-hazirlandigi-lgs-sinavinda-494-puan-alan-muhammetin-ailesine-ait-ahir-yandi-1074258623.html
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lgs, öğrenci, lise
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı
10:09 07.08.2023 (güncellendi: 10:27 07.08.2023) Abone ol
LGS 2. nakil sonuçları açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığının, "www.meb.gov.tr
" internet sitesinden açıklandığı duyuruldu.