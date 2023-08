https://sputniknews.com.tr/20230807/kiraciya-imzali-kontrat-beklerlerken-haciz-geldi-1074444852.html

Kiracıya imzalı kontrat beklerlerken haciz geldi

Antalya’da bir ev sahibi, 3 yıllık kiracısı çiftle önce yüzde 25 oranının üzerinde zamda anlaştı, ardından ise kontrata imza atmak yerine haciz işlemi... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi’nde yaşayan İsmail Cem ve Dilek Kasabalı çifti, 2020 yılında şu an oturmuş oldukları evi K.B.’den aylık bin 700 TL’den kiraladı. K.B. ve Kasabalı çifti arasında 11 tane kira, 2 tane de 850’şer TL’den depozito senedi düzenlendi. Kasabalı çifti, 1 yıl boyunca kira bedellerini ev sahibinin banka hesabına gönderse de senetleri geri alamadıklarını belirtti. Taraflar, 2022 yılında da kira konusunda karşılıklı olarak yeniden anlaştı. Ev sahibinin avukatı geçen temmuz ayında Kasabalı çiftini arayarak kiraya zam yapılmasını talep etti. Kasabalı çifti 3 bin TL olarak ödedikleri kiranın 2 Temmuz 2024 tarihine kadar kira artışı oranı üst sınırının uygulanacağı yüzde 25 oranını uygulayarak 3 bin 75O TL olmasını istedi.Suç duyurusunda bulundularİddiaya göre karşı taraf ise kiranın 6 bin TL olmasını talep etti. Bunun üzerine Kasabalı çift, tekliflerini 4 bin 500 TL’ye kadar çıkararak bu rakam üzerinden yeni kira kontratını imzaladı. İddiaya göre ev sahibi, işi olduğunu belirterek imza yerine gelmedi. Avukatı ise K.B.’nin imza atmasının ardından kontratı kendilerine göndereceğini söyledi. Yeni kontratın imzalanarak evlerine gelmesini bekleyen çift, 2020 yılında imzaladıkları senetlerden dolayı eve ve otomobillerine gelen haciz ve hesaplarına konulan bloke ile hayatlarının şokunu yaşadı. Yaşanılanların ardından ev sahibini ulaşmaya çalışan ve ulaşamayan çift, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulundu.'Kiramızı banka aracılığıyla ay ay ödedik'Yaşananları anlatan İsmail Cem Kasabalı, “2020 yılında temmuz ayında biz kira kontratını düzenledik. 11 tane kira karşılığı iki tane de 850 TL’den depozito karşılığı olmak üzere senet verdik. Senetleri verirken hukuki yönden bir yaptırım olacağını bilmediğimiz için kiraya karşılık verildiğini belirtmedik. Biz kiramızı banka aracılığıyla ay ay ödedik. Hepsinin dekontları da var. Ev sahibi 2022’de ev kirasına zam yapılmasını istedi. Biz zam konusunda anlaşamadık, bizi mahkemeye verdi. Devam eden süreçte anlaştık. Bu zamana kadar oturduk. Temmuz ayında devletin yapılmasını açıkladığı yüzde 25 kira zammını vererek oturmaya devam etmek istedim. Hesabına 3 bin 750 TL para gönderdim. Ev sahibinin babası arayarak neden bu şekilde yatırıldığını sordu. Ben de yasada yüzde 25 zam artışını belirttim” diye konuştu.'Fırsat bilerek 3 ay kazandılar'Ev sahibinin kendisinden 6 bin TL kira istediğini belirten Kasabalı, “Biz de 4 bin 500 TL’ye kadar çıktık. Anlaşmıştık, bize avukatının gerekli imzalar için arayacağını söyledi. Eşimle birlikte avukatının ofisine gittik. Yeni kontratı imzaladık, ev sahibi gelmedi. Bize imzalayarak geri vereceklerini söyledi. 8 Temmuz’da imzaladık, sonra hiçbir şekilde geri dönmediler. Oyalandığımızı düşünerek yaptığımız araştırmada 11 Temmuz’da icraya verildiğimizi gördük. 2020 yılında vermiş olduğumuz senetlerden dolayı icra takibi başlatmışlar. Hepsinin ödendiğine dair banka dekontları var. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulundum. Şu an adli tatil sürecinde olduğumuz için süreç yavaş işliyor. Hesaplarımız bloke konuldu, otomobilimize icra geldi. Çocuklarıma bir şey olsa acil destek veremeyeceğim. Mağdur olduk, bunu ispat edemiyoruz. Biz kiraların hepsini hesabına gönderdik, bunun da belgesi var. Mahkemelerin adli tatile girmesini fırsat bilerek 3 ay kazandılar. Ekime kadar bir şey yapılamayacak” sözlerine yer verdi.'Zaten zor geçiniyoruz'Maaşına haciz ve hesaplarına bloke konulduğunu belirten Kasabalı, “Zaten zor geçiniyoruz. Hiçbir borcum olmadan bu şahsa karşı 35 bin TL borçlanmak bizi çok kötü bir durumda bıraktı. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Bizim hiçbir şekilde borcumuz yok. Biz dekontlarımızı dosyamıza ekledik. Otomobillimiz hakkında her an yakalama kararı çıkabilir. Hesaplarımızda olan paramızı kullanamıyoruz. Biz 3 adet dava açtık, adli tatil dolaysıyla davaya konu olmadı” şeklinde konuştu.Binada yan tarafının Rus vatandaşlara kiraya verildiğini açıklayan Kasabalı sözlerini şöyle tamamladı:“Bölgede herkesin 16-17 bin TL kira verdiğini belirterek yeniden kiraya vermek istemediler. Türk vatandaşlar burada daha ucuza oturuyorlar. Amaçları bizi çıkararak yabancı vatandaşlara daha üstten kiraya vermek.”

