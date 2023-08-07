https://sputniknews.com.tr/20230807/kiraci-klima-taktirdi-ev-sahibi-daireyi-bosaltmasini-istedi-1074446593.html
Kiracı klima taktırdı, ev sahibi daireyi boşaltmasını istedi
Kiracı klima taktırdı, ev sahibi daireyi boşaltmasını istedi
İstanbul'da bir ev sahibi, kiracı eve klima taktırdığı için dairenin boşaltılmasını istedi. Peki ev sahipleri, taktırılan klima nedeniyle kiracıyı evden... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T13:02+0300
2023-08-07T13:02+0300
2023-08-07T13:02+0300
türkiye
kira
ev sahibi
klima
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Hürriyet gazetesinden İsmail Sarı'nın haberine göre İstanbul Pendik'te oturduğu evin aşırı sıcak olması nedeniyle klima taktıran E.S.'nin ev sahibi daireyi boşaltmasını istedi.Bir süredir kira ücreti konusunda ev sahibi ile sorunlar yaşadığını söyleyen E.S., “Kiralar uçuk bir hal alana kadar kendisiyle güzel ve seviyeli bir iletişimimiz vardı. Geçen yıl kira zammı döneminde, ev sahibime enflasyon oranında artış yapmayı teklif ettim. Yüzde 25 oranında zamlı kirayı gönderip konuyu kapatmak da bir seçenekti ama bunu yapmak istemedim. Hatta makul bir ücrette uzlaşmaya da hazırdım. Ama teklifim sonrasında ev sahibi adeta çılgına döndü. Kendi kafasına göre bir ücret belirledi ve onu istedi. İstediği miktar ödediğim kiranın iki katına yakındı” dedi.“Başka bir yere taşınmayı da düşündük ama yeni ev kiralamak bütçemizi daha da zorlayacaktı. O yüzden mecburen ev sahibinin istediği rakamı kabul ettik. Geçen yılı böyle atlattık ama iki ay sonra yeni zam dönemi geliyor. Bu sefer evi boşaltmamı istiyor. Çünkü şimdiden söylediği yüksek bedeli değil, yüzde 25 yasal oranda zam yapacağımı söyledim. Henüz beş yılımı da doldurmadım. Yüzde 25'i duyunca sinirlendi. Evden çıkmam için taktırdığım klimayı bahane ediyor” diye devam eden E.S., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:Konuya ilişkin avukat Taylan Tekinalp, “Her şeyden önce konuta klima taktırılması konutun duvarında delik açılmasına neden olabiliyor. Bu da konutta değişiklik veya yenilik yapılması anlamına gelir. Dolayısıyla eğer klimanın dış ünitesi ile bağlantı kurulabilmesi adına konutun duvarında delik açılması kaçınılmazsa, bu durumda Türk Borçlar Kanunu’nun 321'inci maddesi gereğince mutlaka kiraya verene danışılmalı ve onun yazılı onayı alınmalı” dedi ve ekledi: Bu durumun tahliye sebebi olup olmayacağına dair de konuşan Taylan Tekinalp, “Kiraya veren, klima taktırılmasına ve bu kapsamda duvarda delik açılmış olmasına yazılı olarak rıza göstermemişse, öncelikle sözleşmeye aykırılığın giderilmesi, yani klimanın sökülerek duvarın eski haline getirilmesi için kiracıya yazılı olarak en az 30 gün süre vermeli.” dedi.“Verilen süre içerisinde taşınmaz eski haline getirilmezse sözleşmenin feshedilmesi için dava açılabilir” diyen Tekinalp, “Yazılı olarak kiracıya bu konuda bildirim yapılmamışsa, yapılan bildirimde süre verilmemişse veya 30 günden az süre verilmişse, verilen sürenin dolması beklenmemişse ve süre içerisinde kiracı tarafından aykırılık giderilmişse, ev sahibi kiraya veren sözleşmenin feshini ve taşınmazın tahliyesini isteyemez” diye konuştu.
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kira, ev sahibi , klima
Kiracı klima taktırdı, ev sahibi daireyi boşaltmasını istedi
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İstanbul'da bir ev sahibi, kiracı eve klima taktırdığı için dairenin boşaltılmasını istedi. Peki ev sahipleri, taktırılan klima nedeniyle kiracıyı evden çıkarabilir mi? Kiracılar hangi değişiklikleri ev sahibine haber vermeli?
Hürriyet gazetesinden İsmail Sarı'nın haberine
göre İstanbul Pendik'te oturduğu evin aşırı sıcak olması nedeniyle klima taktıran E.S.'nin ev sahibi daireyi boşaltmasını istedi.
Bir süredir kira ücreti konusunda ev sahibi ile sorunlar yaşadığını söyleyen E.S., “Kiralar uçuk bir hal alana kadar kendisiyle güzel ve seviyeli bir iletişimimiz vardı. Geçen yıl kira zammı döneminde, ev sahibime enflasyon oranında artış yapmayı teklif ettim. Yüzde 25 oranında zamlı kirayı gönderip konuyu kapatmak da bir seçenekti ama bunu yapmak istemedim. Hatta makul bir ücrette uzlaşmaya da hazırdım. Ama teklifim sonrasında ev sahibi adeta çılgına döndü. Kendi kafasına göre bir ücret belirledi ve onu istedi. İstediği miktar ödediğim kiranın iki katına yakındı” dedi.
“Başka bir yere taşınmayı da düşündük ama yeni ev kiralamak bütçemizi daha da zorlayacaktı. O yüzden mecburen ev sahibinin istediği rakamı kabul ettik. Geçen yılı böyle atlattık ama iki ay sonra yeni zam dönemi geliyor. Bu sefer evi boşaltmamı istiyor. Çünkü şimdiden söylediği yüksek bedeli değil, yüzde 25 yasal oranda zam yapacağımı söyledim. Henüz beş yılımı da doldurmadım. Yüzde 25'i duyunca sinirlendi. Evden çıkmam için taktırdığım klimayı bahane ediyor” diye devam eden E.S., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Eşim hamile ve iki ay sonra doğum olacak. Bu yıl çok sıcak bir yaz yaşıyoruz. Eşim de bundan çok etkilendi… Hem zor geçen hamilelik hem de aşırı sıcaklardan bunaldı. Ben de dairemize klima taktırdım. Alt komşum bu durumu fark edince hemen ev sahibine söylemiş. O da bir saat içinde kapıma dayandı. “Neden klima taktırdığını söylemiyorsun? Duvarları deldirmeye hakkın yok, klimayı sökün” dedi. Ben de kendisine sıcakların eşimi çok etkilediğini, o nedenle klima taktırdığımı hatta evden çıkacağım zaman duvarlarda sorun olduysa bunu düzelteceğimi söyledim. Sonuçta nasıl kiraladıysam öyle bırakmam gerekiyor. Israrla klimayı istemediğini, evi boşaltmamız gerektiğini söyledi ve gitti. Sürekli bunu bahane ederek mesajlar atıyor. Bu olay eşimle beni çok huzursuz etti. Eşime ve çocuğuma bir şey olacak diye korkuyorum…"
Konuya ilişkin avukat Taylan Tekinalp, “Her şeyden önce konuta klima taktırılması konutun duvarında delik açılmasına neden olabiliyor. Bu da konutta değişiklik veya yenilik yapılması anlamına gelir. Dolayısıyla eğer klimanın dış ünitesi ile bağlantı kurulabilmesi adına konutun duvarında delik açılması kaçınılmazsa, bu durumda Türk Borçlar Kanunu’nun 321'inci maddesi gereğince mutlaka kiraya verene danışılmalı ve onun yazılı onayı alınmalı” dedi ve ekledi:
“Ancak bu noktada kiraya verenin klima için onay vermesi zorunlu değil. Bu tamamen onun iradesine bağlı. Zira klima bulunmaması taşınmazın kullanım amacına aykırı teslim edildiği anlamına gelmeyecektir.”
Bu durumun tahliye sebebi olup olmayacağına dair de konuşan Taylan Tekinalp, “Kiraya veren, klima taktırılmasına ve bu kapsamda duvarda delik açılmış olmasına yazılı olarak rıza göstermemişse, öncelikle sözleşmeye aykırılığın giderilmesi, yani klimanın sökülerek duvarın eski haline getirilmesi için kiracıya yazılı olarak en az 30 gün süre vermeli.” dedi.
“Verilen süre içerisinde taşınmaz eski haline getirilmezse sözleşmenin feshedilmesi için dava açılabilir” diyen Tekinalp, “Yazılı olarak kiracıya bu konuda bildirim yapılmamışsa, yapılan bildirimde süre verilmemişse veya 30 günden az süre verilmişse, verilen sürenin dolması beklenmemişse ve süre içerisinde kiracı tarafından aykırılık giderilmişse, ev sahibi kiraya veren sözleşmenin feshini ve taşınmazın tahliyesini isteyemez” diye konuştu.