Kiracı arama kriteri değişti: 'Aile yerine bekar veya öğrenci aranıyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
08:00
3 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus turistlerin rotası Avrupa
13:13
2 dk
ÖZEL HABER
Zirvede tam 161 anlaşma imzalandı
13:33
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
13:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
18:05
1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
18:20
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
11 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:33
6 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
18:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
19:29
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
19:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
ÖZEL HABER
Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı, Sputnik’e konuştu: Ukrayna’ya kontrolsüz silah sevkiyatlarını çok tehlikeli
21:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin eski Avrupa Birliği Büyükelçisi, NATO’ya alternatif önerdi
22:01
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya, Belarus’taki nükleer silahların kaldırma şartını açıkladı
22:27
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kazdağları'ndaki ağaç kesimi ve günün haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
12:00
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
12:31
1 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
13:00
6 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
14:00
2 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:02
57 dk
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
15:00
3 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
16:00
1 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
18:00
1 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:35
115 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230807/kiraci-arama-kriteri-degisti-aile-yerine-bekar-veya-ogrenci-araniyor-1074448473.html
Kiracı arama kriteri değişti: 'Aile yerine bekar veya öğrenci aranıyor'
Kiracı arama kriteri değişti: 'Aile yerine bekar veya öğrenci aranıyor'
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yüzde 25 artış sınırlamasının gelecek dönemlerde de devam edip etmeyeceğinin belirsizliğinden ötürü mal sahiplerinin... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T14:39+0300
2023-08-07T14:39+0300
yaşam
türkiye
kiracı
ev sahibi
aile
bekar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074448315_0:253:2730:1789_1920x0_80_0_0_2fcabfdb57c14de083faba7bb2c9a32e.jpg
Ev sahipleri, ev kiralama sürecinde çoğunlukla ailelere kiralama yapmayı tercih ederdi. Ancak bu durum son dönemde tersine döndü, artık kiracının bekar veya öğrenci olması aranan en üst kriter oldu. Konuyla ilgili görüş veren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ev sahiplerinin kirada kayıp yaşamamak için kısa dönemli kiracı arayışına girdiğini belirtti. Özellikle mal sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarında artan davaların ve problemlerin daha kısa süreli kiracı arayışını artırdığını söyleyen Özelmacıklı, "Bundan dolayı mal sahipleri daha kısa süreli kiracılara yani öğrenci veya bekarlara yöneliyor. İlan sitelerinde verilen ilanlarda da değişiklik yaşanıyor" dedi.'Eski ve yeni kiracı arasındaki fiyat farkları arttı'Bu durumda yüzde 25'lik kira artış oranının etkili olduğunu belirten Özelmacıklı, "Mal sahiplerinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi yüzde 25 zam sınırlaması. Bu uygulamanın devam etmesiyle eski ve yeni kiracı arasındaki fiyat farkları arttı. Bu durumun gelecek dönemlere yansıyıp yansımayacağı da belirsiz olduğu için mal sahipleri daha kısa dönemli kiracı arıyor. Mal sahipleri ile kiracıların anlaşmazlıkları arabuluculuk sistemiyle bir nebze de olsa dava sürelerinin kısalacağını söyleyebiliriz. Ancak özellikle aldığı kirayla geçinmeye çalışan mal sahiplerinin zorluk yaşadığını görüyoruz. Yüzde 25 sınırına uyan mal sahipleri için gelir vergisinin bir dönem için alınmaması onlar için önemli bir avantaj oluşturabilir" dedi.'Günlük kiralama konusunda tapu dairesi ile taşınmazlar entegre olmalı'Son dönemde günlük kiralamaların da arttığını sözlerine ekleyen Özelmacıklı, "Kısa dönemde dediğimiz sadece bekar ve öğrenci açısından değil. Evlerini eşyalı hale getirip yabancılara kira verenlerde olabilir. Turistik olarak kısa dönemli kiraya verenler de olabilir. Son dönemde bu tarz taşınmazlara talep de arttı. Günlük kiralık evler Antalya gibi bölgelerde daha hareketli. Günlük kiralık evler genel olarak dijital platformlardan kiralanıyor. Bu platformlar Türkiye’den işletilmediği için ciddi bir vergi kaybı yaşanıyor. Bakanlık bu vergi kaybının önüne geçilmesiyle ilgili düzenlemeler yapıyor. Bu konuda en önemli tavsiyemiz, tapu dairesi ile taşınmazların entegre olmasıdır" şeklinde konuştu.'Kiralık amaçlı konut yapacak politikalara ihtiyaç var'Öte yandan İstanbul’da 6,5 milyon konutun yüzde 5’inin boş durumda olduğu bilgisini veren Özelmacıklı, "İstanbul'da kentsel dönüşüm nedeniyle 100 bin konut boşaltılmış ve yıkılmayı bekliyor. Boş konut önemli bir problem. Bu şekilde boş olan konutlara ek bir vergi düzenlenebilir. Ülkemizin kiralık konutta kalıcı politikalara ihtiyacı var. Arsaları inşaat firmalarına tahsis edecek veya sadece kiralık amaçlı konut yapacak politikalara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230807/kiraci-klima-taktirdi-ev-sahibi-daireyi-bosaltmasini-istedi-1074446593.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074448315_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_0717440fda4c6840fdd5259c4bd062de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, kiracı, ev sahibi , aile, bekar
türkiye, kiracı, ev sahibi , aile, bekar

Kiracı arama kriteri değişti: 'Aile yerine bekar veya öğrenci aranıyor'

14:39 07.08.2023
© İHA / ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - MUHAMMED FIRAT AKSOY-apartman
apartman - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© İHA / ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - MUHAMMED FIRAT AKSOY-
Abone olTelegram
Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, yüzde 25 artış sınırlamasının gelecek dönemlerde de devam edip etmeyeceğinin belirsizliğinden ötürü mal sahiplerinin, daha kısa dönemli ve evi istenildiğinde boşaltabilecek kiracılar aradığını söyledi.
Ev sahipleri, ev kiralama sürecinde çoğunlukla ailelere kiralama yapmayı tercih ederdi. Ancak bu durum son dönemde tersine döndü, artık kiracının bekar veya öğrenci olması aranan en üst kriter oldu. Konuyla ilgili görüş veren Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, ev sahiplerinin kirada kayıp yaşamamak için kısa dönemli kiracı arayışına girdiğini belirtti. Özellikle mal sahibi ve kiracı anlaşmazlıklarında artan davaların ve problemlerin daha kısa süreli kiracı arayışını artırdığını söyleyen Özelmacıklı, "Bundan dolayı mal sahipleri daha kısa süreli kiracılara yani öğrenci veya bekarlara yöneliyor. İlan sitelerinde verilen ilanlarda da değişiklik yaşanıyor" dedi.

'Eski ve yeni kiracı arasındaki fiyat farkları arttı'

Bu durumda yüzde 25'lik kira artış oranının etkili olduğunu belirten Özelmacıklı, "Mal sahiplerinin en büyük sıkıntılarından bir tanesi yüzde 25 zam sınırlaması. Bu uygulamanın devam etmesiyle eski ve yeni kiracı arasındaki fiyat farkları arttı. Bu durumun gelecek dönemlere yansıyıp yansımayacağı da belirsiz olduğu için mal sahipleri daha kısa dönemli kiracı arıyor. Mal sahipleri ile kiracıların anlaşmazlıkları arabuluculuk sistemiyle bir nebze de olsa dava sürelerinin kısalacağını söyleyebiliriz. Ancak özellikle aldığı kirayla geçinmeye çalışan mal sahiplerinin zorluk yaşadığını görüyoruz. Yüzde 25 sınırına uyan mal sahipleri için gelir vergisinin bir dönem için alınmaması onlar için önemli bir avantaj oluşturabilir" dedi.

'Günlük kiralama konusunda tapu dairesi ile taşınmazlar entegre olmalı'

Son dönemde günlük kiralamaların da arttığını sözlerine ekleyen Özelmacıklı, "Kısa dönemde dediğimiz sadece bekar ve öğrenci açısından değil. Evlerini eşyalı hale getirip yabancılara kira verenlerde olabilir. Turistik olarak kısa dönemli kiraya verenler de olabilir. Son dönemde bu tarz taşınmazlara talep de arttı. Günlük kiralık evler Antalya gibi bölgelerde daha hareketli. Günlük kiralık evler genel olarak dijital platformlardan kiralanıyor. Bu platformlar Türkiye’den işletilmediği için ciddi bir vergi kaybı yaşanıyor. Bakanlık bu vergi kaybının önüne geçilmesiyle ilgili düzenlemeler yapıyor. Bu konuda en önemli tavsiyemiz, tapu dairesi ile taşınmazların entegre olmasıdır" şeklinde konuştu.

'Kiralık amaçlı konut yapacak politikalara ihtiyaç var'

Öte yandan İstanbul’da 6,5 milyon konutun yüzde 5’inin boş durumda olduğu bilgisini veren Özelmacıklı, "İstanbul'da kentsel dönüşüm nedeniyle 100 bin konut boşaltılmış ve yıkılmayı bekliyor. Boş konut önemli bir problem. Bu şekilde boş olan konutlara ek bir vergi düzenlenebilir. Ülkemizin kiralık konutta kalıcı politikalara ihtiyacı var. Arsaları inşaat firmalarına tahsis edecek veya sadece kiralık amaçlı konut yapacak politikalara ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.
Klima - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
TÜRKİYE
Kiracı klima taktırdı, ev sahibi daireyi boşaltmasını istedi
13:02
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала