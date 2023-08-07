https://sputniknews.com.tr/20230807/kabine-toplaniyor-memur-ve-emekli-maaslari-icin-gozler-toplantida-1074437656.html

Kabine toplanıyor: Memur ve emekli maaşları için gözler toplantıda

Kabine toplanıyor: Memur ve emekli maaşları için gözler toplantıda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor. Kabinede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye ziyareti ile memur ve memur emeklilerinin maaşları için... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T07:00+0300

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politika

recep tayyip erdoğan

kabine

memur zammı

memur maaşı

vladimir putin

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, dış politika ve ekonomi gündemiyle bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu ay içinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanıyor. O ziyaret öncesinde kabinede, tahıl sevkiyatının yeniden başlatılması için ne gibi adımlar atılabileceğine ilişkin değerlendirme yapılması da bekleniyor.Ekonomide ek tedbirler masadaNTV'nin haberine göre, toplantıda ekonomi de önemli gündem başlıklarından olacak. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul'da 50'den fazla yabancı yatırımcının yer aldığı bir toplantıya katılmıştı. Hem o toplantının yansımaları hem de Türkiye'ye daha fazla yabancı yatırımcı çekebilmek için atılacak adımlar ele alınacak. Son enflasyon rakamları çerçevesinde alınabilecek ek tedbirler de masada olacak.Memur ve emeklinin maaşları gündemde1 Ağustos tarihinde memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yılı maaşları için başlayan toplu sözleşme görüşmeleri de kabinenin gündeminde. Toplu sözleşme sürecinde 14 Ağustos'ta gerçekleşecek ikinci randevu öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kabine üyelerini bilgilendirecek.Deprem felaketinin ardından 6 ay geride kaldı. Kabinede hem yardım hem de yeniden inşa sürecine ilişkin bakanların sunumları eşliğinde genel bir değerlendirme yapılacak.Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile İsveç başta olmak üzere bazı Batı ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik peş peşe düzenlenen saldırılar da görüşülecek.

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