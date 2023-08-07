https://sputniknews.com.tr/20230807/italyada-bir-kisi-peynir-tekerlerinin-altinda-kalarak-hayatini-kaybetti-1074455169.html
İtalya'da bir kişi peynir tekerlerinin altında kalarak hayatını kaybetti
İtalya'da bir kişi peynir tekerlerinin altında kalarak hayatını kaybetti
İtalya'da bir kişinin, raf çökmesi sonucu peynir tekerlerinin altında kalarak yaşamını yitirdiği bildirildi. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T20:31+0300
2023-08-07T20:31+0300
2023-08-07T20:33+0300
italya
dünya
peynir
tekerlek
avrupa
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Newsweek'in İtalyan Il Messaggero gazetesine dayandırdığı haberine göre, Bergamo şehrindeki bir peynir fabrikasında binlerce teker peynirin bulunduğu raf çöktü.Yetkililer, 70'li yaşlarda olduğu bildirilen Giacomo Chiapparini'nin, çöken raftan düşen peynir tekerlerinin altında kalarak öldüğünü kaydetti.İtalyan Corriere Della Sera gazetesinin haberine göre, Chiapparini bir makine parçasını kontrol etmek için sahibi olduğu fabrikaya gitti.Peynir tekerlerinin bulunduğu raflardan bazılarının çökmesi üzerine, fabrikanın dışındaki çalışanlar itfaiyeyi aradı.İtfaiyeciler, gece boyu süren aramanın ardından Chiapparini'nin cesedini, kontrol ettiği düşünülen makineden 12 metre uzakta buldu.
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italya, peynir, tekerlek, avrupa
italya, peynir, tekerlek, avrupa
İtalya'da bir kişi peynir tekerlerinin altında kalarak hayatını kaybetti
20:31 07.08.2023 (güncellendi: 20:33 07.08.2023) Abone ol
İtalya'da bir kişinin, raf çökmesi sonucu peynir tekerlerinin altında kalarak yaşamını yitirdiği bildirildi.
Newsweek'in İtalyan Il Messaggero gazetesine dayandırdığı haberine göre, Bergamo şehrindeki bir peynir fabrikasında binlerce teker peynirin bulunduğu raf çöktü.
Yetkililer, 70'li yaşlarda olduğu bildirilen Giacomo Chiapparini'nin, çöken raftan düşen peynir tekerlerinin altında kalarak öldüğünü kaydetti.
İtalyan Corriere Della Sera gazetesinin haberine göre, Chiapparini bir makine parçasını kontrol etmek için sahibi olduğu fabrikaya gitti.
Peynir tekerlerinin bulunduğu raflardan bazılarının çökmesi üzerine, fabrikanın dışındaki çalışanlar itfaiyeyi aradı.
İtfaiyeciler, gece boyu süren aramanın ardından Chiapparini'nin cesedini, kontrol ettiği düşünülen makineden 12 metre uzakta buldu.