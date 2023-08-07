https://sputniknews.com.tr/20230807/israilden-samin-cevresindeki-bazi-askeri-noktalara-hava-saldirisi--1074440353.html
İsrail'den Şam'ın çevresindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı
İsrail'den Şam'ın çevresindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T09:36+0300
2023-08-07T09:36+0300
2023-08-07T09:36+0300
dünya
suriye
israil
şam
golan
golan tepesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074440423_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_888c98d405f921a2eba2689fcce49e3f.jpg
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre yerel saatle 02.20’de Şam'ın çevresindeki bazı askeri noktalar, Golan Tepeleri'nden İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındı.Haberde "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerine karşı koyarak bazılarını düşürdü. 4 asker öldü, 4 asker de yaralandı" ifadeleri kullanıldı.
suriye
israil
şam
golan
golan tepesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074440423_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dbf231de965dadc9880fbe30b47520a1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
suriye, israil, şam, golan, golan tepesi
suriye, israil, şam, golan, golan tepesi
İsrail'den Şam'ın çevresindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı
Abone ol
İsrail, Suriye'nin başkenti Şam'ın çevresindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdi.
Suriye'deki haber ajansı SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı habere göre yerel saatle 02.20’de Şam'ın çevresindeki bazı askeri noktalar, Golan Tepeleri'nden İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındı.
Haberde "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerine karşı koyarak bazılarını düşürdü. 4 asker öldü, 4 asker de yaralandı" ifadeleri kullanıldı.