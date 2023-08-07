https://sputniknews.com.tr/20230807/imamoglu-90-gundur-partimin-yoneticileriyle-konusuyorum-konusmaya-devam-edecegim-1074458347.html

İmamoğlu: 90 gündür partimin yöneticileriyle konuşuyorum, konuşmaya devam edeceğim

İmamoğlu: 90 gündür partimin yöneticileriyle konuşuyorum, konuşmaya devam edeceğim

Tunceli ziyaretinde konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, "Bakın ben 90 gündür partinin içindeki muhatapların dışında kimseyle partimi konuşmadım. Ben 90 gündür... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T23:06+0300

2023-08-07T23:06+0300

2023-08-07T23:06+0300

türkiye

ekrem imamoğlu

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

tunceli

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tunceli’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.Eşi Dilek İmamoğlu ile kente gelen İmamoğlu, ilk olarak Hozat ilçesindeki Derviş Cemal Ocağı'nı ziyaret etti. Burayla ilgili ilçe belediye başkanı Seyfi Geyik'ten bilgi alan İmamoğlu, ardından Ovacık ilçesine geçerek Koyungölü köyünde yaşayan Alevi dedesi Zeynel Batar ile görüştü.İmamoğlu, daha sonra Munzur Gözeleri’ni gezerek il merkezinde esnaf ziyareti yaptı.Kentteki Kışla Meydanı'nda konuşan İmamoğlu, Türkiye'nin 81ilini ve 86 milyon insanını ayırt etmeksizin çok sevdiklerini söyledi.Kentteki ziyaretlerine yarın da devam edeceğini belirten İmamoğlu, "İnanın İstanbul'da görev yapmamızın bir önemi yok, gözümüz kulağımız bu vatanın her yerinde. Buradaki sıkıntıyı da dinliyoruz, doğayla ilgili problemi de dinliyoruz, buradaki insanlarımızın ibadethanelerinde yaşadığı problemleri de dinliyoruz. Elimizden ne gelirse yapmaya gayret ediyoruz" dedi.İmamoğlu, 2024 yerel seçimleri nedeniyle önlerinde büyük bir sınav olduğunu dile getirdi.'Tarihi bir seçimdi ve kazanmalıydık'Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni kaybettiklerini hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:'Biz artık kaybedemeyiz ama İstanbul'u da kaybetmeyeceğiz'İmamoğlu, herkesin huzurunda doğruları konuşmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

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ekrem imamoğlu, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), tunceli