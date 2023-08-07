https://sputniknews.com.tr/20230807/ibrahim-kutluayin-oglu-real-madrid-basketbol-takiminda-1074458998.html
İbrahim Kutluay'ın oğlu Real Madrid'in basketbol takımında
İbrahim Kutluay'ın oğlu Real Madrid'in basketbol takımında
Eski Türk milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer oldu. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T23:33+0300
2023-08-07T23:33+0300
2023-08-07T23:36+0300
spor
ibrahim kutluay
oğul
real madrid
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Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Real Madrid'in basketbol takımının altyapısına transfer oldu.İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş" ifadelerini kullandı.Kutluay, "Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum" şeklinde görüş belirtti.
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ibrahim kutluay, oğul, real madrid
ibrahim kutluay, oğul, real madrid
İbrahim Kutluay'ın oğlu Real Madrid'in basketbol takımında
23:33 07.08.2023 (güncellendi: 23:36 07.08.2023) Abone ol
Eski Türk milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın 14 yaşındaki oğlu Ömer Kutluay, Real Madrid basketbol takımının altyapısına transfer oldu.
Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu Real Madrid'in basketbol takımının altyapısına transfer oldu.
İbrahim Kutluay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sporculuk hayatımda başarının ve heyecanın her türlüsünü yaşadığımı düşünüyordum ama insanın oğlunun macerasına tanıklık etmesi bambaşka bir duyguymuş" ifadelerini kullandı.
Kutluay, "Cesaretle çıktığın bu yeni yolculuğunda, hayallerinin peşinden giderken sonuna kadar yanındayım oğlum. Dünyanın en büyük kulübünün formasını giyeceğin için seninle gurur duyuyorum" şeklinde görüş belirtti.