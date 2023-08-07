https://sputniknews.com.tr/20230807/hindistanin-chandrayaan-3-uzay-araci-ayin-yorungesine-basariyla-yerlesti-1074441036.html
Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay aracı Ay'ın yörüngesine başarıyla yerleşti
Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay aracı Ay'ın yörüngesine başarıyla yerleşti
Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 keşif aracının yörüngeye başarılı şekilde... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T10:00+0300
2023-08-07T10:00+0300
2023-08-07T10:01+0300
yaşam
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uzay
uzay aracı
ay
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Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, uzay aracının herhangi bir sorunla karşılaşmadan Ay'ın yörüngesine yerleştiğini belirtti.Chandrayaan-3, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün (1 Ay günü) görev yapacak.Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3.9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek.Bir sonraki operasyonun 9 Ağustos'ta yapılması planlanırken, yörüngeden çıkma manevralarının ardından uzay aracı, 23 Ağustos'ta Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş girişiminde bulunacak.Dördüncü ülke olacak2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.Hindistan, üçüncü ay keşif misyonunu yürütecek olan Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230714/roket-firlatildi-hindistan-aya-inis-yapan-4-ulke-olmaya-hazirlaniyor-1073539181.html
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hindistan, uzay, uzay aracı, ay, yörünge
hindistan, uzay, uzay aracı, ay, yörünge
Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay aracı Ay'ın yörüngesine başarıyla yerleşti
10:00 07.08.2023 (güncellendi: 10:01 07.08.2023) Abone ol
Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 keşif aracının yörüngeye başarılı şekilde yerleştiği bildirildi. Uzay aracı, 23 Ağustos'ta Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş girişiminde bulunacak.
Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, uzay aracının herhangi bir sorunla karşılaşmadan Ay'ın yörüngesine yerleştiğini belirtti.
Chandrayaan-3, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün (1 Ay günü) görev yapacak.
Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3.9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek.
Bir sonraki operasyonun 9 Ağustos'ta yapılması planlanırken, yörüngeden çıkma manevralarının ardından uzay aracı, 23 Ağustos'ta Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş girişiminde bulunacak.
Dördüncü ülke olacak
2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.
Hindistan, üçüncü ay keşif misyonunu yürütecek olan Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.