Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay aracı Ay'ın yörüngesine başarıyla yerleşti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Çin Ankara Büyükelçiliği Askeri Ateşesi: Çin asla bir hegemonya aramayacaktır
08:00
3 dk
ÖZEL HABER
Vatan Ana anıtındaki armayı söktüler
09:00
2 dk
ÖZEL HABER
ABD’nin yeni güzergahı Bulgaristan ve Güney Kore
09:32
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’dan yoğun misket bombası saldırısı
09:47
1 dk
ÖZEL HABER
ABD’den geri adım: Rusya geri dönerse destekleriz
10:00
2 dk
ÖZEL HABER
Fransa, o şirketi ABD’nin elinden kurtarmaya çalışıyor
10:14
2 dk
ÖZEL HABER
Beyaz yakalı hayali sakatatçıda bitti
10:30
3 dk
ÖZEL HABER
Lübnan, Danimarka ve İsveç’le işbirliğini askıya aldı
10:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
11:05
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
ÖZEL HABER
Rus turistlerin rotası Avrupa
13:13
2 dk
ÖZEL HABER
Zirvede tam 161 anlaşma imzalandı
13:33
2 dk
ÖZEL HABER
Türkiye’deki orman yangınlarına Türkiye’den yardım
13:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Çin ve BAE ilk kez yapacaklarını duyurdular
18:05
1 dk
ÖZEL HABER
Macaristan Başbakanı: Bu savaş artık Ukraynalıların savaşı değil. Ukraynalıların gücü bitti
18:20
2 dk
HABERLER
Haber Bülteni
18:30
11 dk
ÖZEL HABER
Afrika böyle dedi: Rusya bize güven veriyor
18:33
6 dk
ÖZEL HABER
Batı sessizliğe büründü, Türk medyası sınıfta kaldı
18:50
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
ÖZEL HABER
Rusya büyümeye devam ediyor: Yüzde 4.8
19:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ukrayna’daki maaşları ABD ödedi
19:14
2 dk
ÖZEL HABER
Patruşev açıkladı: Ukrayna, yaralı askerlerinin gizlice organlarını nakil için çıkarıyor
19:29
1 dk
ÖZEL HABER
Meksika lideri, Rusya’nın olmadığı bir Ukrayna toplantısına katılmayacaklarını söyledi
19:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
20:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
21:00
14 dk
ÖZEL HABER
Burkina Faso Geçici Devlet Başkanı, Sputnik’e konuştu: Ukrayna’ya kontrolsüz silah sevkiyatlarını çok tehlikeli
21:00
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
22:00
14 dk
ÖZEL HABER
ABD'nin eski Avrupa Birliği Büyükelçisi, NATO’ya alternatif önerdi
22:01
2 dk
ÖZEL HABER
Rusya, Belarus’taki nükleer silahların kaldırma şartını açıkladı
22:27
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
23:00
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Kazdağları'ndaki ağaç kesimi ve günün haber başlıkları
07:08
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
ENERJİ NOTLARI
Enerji piyasasındaki tüm gelişmeler
11:00
21 dk
DÜNYANIN HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
22 dk
PARANIN YÖNÜ
Ekonomide neler oluyor?
12:00
18 dk
HABERLER
Haber bülteni
12:30
3 dk
ÖĞLE AJANDASI
Ata Arslan ve Çağlar Öner'le Öğle Ajandası
12:45
125 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
AKŞAM POSTASI
Atilla Güner'le Akşam Postası
17:01
89 dk
HABERLER
Haber bülteni
18:30
3 dk
YOLCU YOLUNDA GEREK
Enver Aysever'le Yolcu Yolunda Gerek
18:33
116 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230807/hindistanin-chandrayaan-3-uzay-araci-ayin-yorungesine-basariyla-yerlesti-1074441036.html
Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay aracı Ay'ın yörüngesine başarıyla yerleşti
Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay aracı Ay'ın yörüngesine başarıyla yerleşti
Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 keşif aracının yörüngeye başarılı şekilde... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T10:00+0300
2023-08-07T10:01+0300
yaşam
hindistan
uzay
uzay aracı
ay
yörünge
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074441286_0:0:768:432_1920x0_80_0_0_ea65f0474a4bf5d732866bb5cfa978b7.png
Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, uzay aracının herhangi bir sorunla karşılaşmadan Ay'ın yörüngesine yerleştiğini belirtti.Chandrayaan-3, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün (1 Ay günü) görev yapacak.Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3.9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek.Bir sonraki operasyonun 9 Ağustos'ta yapılması planlanırken, yörüngeden çıkma manevralarının ardından uzay aracı, 23 Ağustos'ta Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş girişiminde bulunacak.Dördüncü ülke olacak2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.Hindistan, üçüncü ay keşif misyonunu yürütecek olan Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.
https://sputniknews.com.tr/20230714/roket-firlatildi-hindistan-aya-inis-yapan-4-ulke-olmaya-hazirlaniyor-1073539181.html
hindistan
ay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/07/1074441286_97:0:673:432_1920x0_80_0_0_60585de9da4fc4ed6aa04c9e8ff39371.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, uzay, uzay aracı, ay, yörünge
hindistan, uzay, uzay aracı, ay, yörünge

Hindistan'ın Chandrayaan-3 uzay aracı Ay'ın yörüngesine başarıyla yerleşti

10:00 07.08.2023 (güncellendi: 10:01 07.08.2023)
© Fotoğraf : Twitter / chandrayaan_3Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 keşif aracının yörüngeye başarılı şekilde yerleştiği bildirildi.
Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 keşif aracının yörüngeye başarılı şekilde yerleştiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© Fotoğraf : Twitter / chandrayaan_3
Abone olTelegram
Hindistan'ın Ay'ın güney kutup bölgesinde inceleme yapması için 14 Temmuz'da uzaya gönderdiği Chandrayaan-3 keşif aracının yörüngeye başarılı şekilde yerleştiği bildirildi. Uzay aracı, 23 Ağustos'ta Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş girişiminde bulunacak.
Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, uzay aracının herhangi bir sorunla karşılaşmadan Ay'ın yörüngesine yerleştiğini belirtti.
Chandrayaan-3, Ay'ın güney kutbuna inişinin ardından 14 gün (1 Ay günü) görev yapacak.
Uydu, iniş platformu ve gezginci araç modüllerinden oluşan yaklaşık 3.9 ton ağırlığındaki Chandrayaan-3 uzay aracı, Ay'ın yüzeyini inceleyecek.
Bir sonraki operasyonun 9 Ağustos'ta yapılması planlanırken, yörüngeden çıkma manevralarının ardından uzay aracı, 23 Ağustos'ta Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş girişiminde bulunacak.

Dördüncü ülke olacak

2008 ve 2019 yıllarında farklı görevler için uzaya fırlatılan Chandrayaan'ın 1. ve 2. denemeleri, Ay'ın yüzeyine iniş yapamamıştı.
Hindistan, üçüncü ay keşif misyonunu yürütecek olan Chandrayaan-3'ün başarılı olması halinde ABD, eski Sovyetler Birliği ve Çin'den sonra Ay'a yumuşak iniş gerçekleştiren dördüncü ülke olacak.
Hindistan, çok az keşfedilen Ay'ın güney kutbunun yakınına inen ilk ülke olmayı hedefleyen üçüncü Ay misyonunu başlattı. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.07.2023
DÜNYA
Roket fırlatıldı: Hindistan, Ay'a iniş yapan 4. ülke olmaya hazırlanıyor
14 Temmuz, 14:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала