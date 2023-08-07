https://sputniknews.com.tr/20230807/guney-afrika-23-ulke-resmen-bricse-katilma-istegini-bildirdi-1074456132.html
Güney Afrika: 23 ülke resmen BRICS’e katılma isteğini bildirdi
Güney Afrika: 23 ülke resmen BRICS’e katılma isteğini bildirdi
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin liderinin BRICS’e katılmak istediklerini resmen bildirdiğini belirtti. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T21:37+0300
2023-08-07T21:37+0300
2023-08-07T21:38+0300
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Güney Afrika Dışişleri Bakanı Pandor, “23 ülkenin liderlerinden, BRICS’e katılım yönünde resmi ilgi beyanlarını aldık. Ayrıca daha çok sayıda, BRICS’e üyelik olasılığıyla ilgili gayri resmi başvuru aldık” açıklamasında bulundu.Ülkeler arasında Cezayir, Arjantin, Bangladeş, Bahreyn, Belarus, Bolivya, Küba, Mısır, Etiyopya, Honduras, Endonezya, İran, Kazakistan, Kuveyt, Fas, Nijerya, Filistin, Suudi Arabistan, Senegal, Tayland, BAE, Venezuela ve Vietnam gösterildi.Pandor, yüksek ilginin BRICS'in Küresel Güney ülkelerinin çıkarlarını savunan lider bir kuruluş olduğunu teyit ettiğini kaydetti.
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brics, güney afrika, ülke
brics, güney afrika, ülke
Güney Afrika: 23 ülke resmen BRICS’e katılma isteğini bildirdi
21:37 07.08.2023 (güncellendi: 21:38 07.08.2023) Abone ol
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin liderinin BRICS’e katılmak istediklerini resmen bildirdiğini belirtti.
Güney Afrika Dışişleri Bakanı Pandor, “23 ülkenin liderlerinden, BRICS’e katılım yönünde resmi ilgi beyanlarını aldık. Ayrıca daha çok sayıda, BRICS’e üyelik olasılığıyla ilgili gayri resmi başvuru aldık” açıklamasında bulundu.
Ülkeler arasında Cezayir, Arjantin, Bangladeş, Bahreyn, Belarus, Bolivya, Küba, Mısır, Etiyopya, Honduras, Endonezya, İran, Kazakistan, Kuveyt, Fas, Nijerya, Filistin, Suudi Arabistan, Senegal, Tayland, BAE, Venezuela ve Vietnam gösterildi.
Pandor, yüksek ilginin BRICS'in Küresel Güney ülkelerinin çıkarlarını savunan lider bir kuruluş olduğunu teyit ettiğini kaydetti.