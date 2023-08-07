https://sputniknews.com.tr/20230807/guney-afrika-23-ulke-resmen-bricse-katilma-istegini-bildirdi-1074456132.html

Güney Afrika: 23 ülke resmen BRICS’e katılma isteğini bildirdi

Güney Afrika: 23 ülke resmen BRICS’e katılma isteğini bildirdi

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Naledi Pandor, 23 ülkenin liderinin BRICS’e katılmak istediklerini resmen bildirdiğini belirtti. 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T21:37+0300

2023-08-07T21:37+0300

2023-08-07T21:38+0300

brics

dünya

güney afrika

ülke

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/06/0e/1072442814_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d492d1dfa68b748349db5f26955ebd2.jpg

Güney Afrika Dışişleri Bakanı Pandor, “23 ülkenin liderlerinden, BRICS’e katılım yönünde resmi ilgi beyanlarını aldık. Ayrıca daha çok sayıda, BRICS’e üyelik olasılığıyla ilgili gayri resmi başvuru aldık” açıklamasında bulundu.Ülkeler arasında Cezayir, Arjantin, Bangladeş, Bahreyn, Belarus, Bolivya, Küba, Mısır, Etiyopya, Honduras, Endonezya, İran, Kazakistan, Kuveyt, Fas, Nijerya, Filistin, Suudi Arabistan, Senegal, Tayland, BAE, Venezuela ve Vietnam gösterildi.Pandor, yüksek ilginin BRICS'in Küresel Güney ülkelerinin çıkarlarını savunan lider bir kuruluş olduğunu teyit ettiğini kaydetti.

güney afrika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

brics, güney afrika, ülke