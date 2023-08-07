https://sputniknews.com.tr/20230807/erkin-koray-hastaneye-kaldirildi-1074450581.html
Erkin Koray hastaneye kaldırıldı
Erkin Koray hastaneye kaldırıldı
Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray hastaneye kaldırıldı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T16:42+0300
2023-08-07T16:42+0300
2023-08-07T16:42+0300
yaşam
erkin koray
hastaneye kaldırıldı
kanada
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/03/1044650408_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_844b4cc0a7b950b8d1e78ae68159c9cb.jpg
Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray 'ın fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren Koray’la kızının ilgilendiği öğrenildi.82 yaşındaki Erkin Koray'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/06/03/1044650408_217:0:1717:1125_1920x0_80_0_0_c80c9ef7b1640b54ae2a195f9d6ffea0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
erkin koray, hastaneye kaldırıldı, kanada
erkin koray, hastaneye kaldırıldı, kanada
Erkin Koray hastaneye kaldırıldı
Abone ol
Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray hastaneye kaldırıldı.
Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray 'ın fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren Koray’la kızının ilgilendiği öğrenildi.
82 yaşındaki Erkin Koray'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.