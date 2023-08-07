https://sputniknews.com.tr/20230807/erkin-koray-hastaneye-kaldirildi-1074450581.html

Erkin Koray hastaneye kaldırıldı

Erkin Koray hastaneye kaldırıldı

Kanada'nın Toronto şehrinde yaşayan Türk rock müziğinin efsane isimlerinden Erkin Koray hastaneye kaldırıldı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T16:42+0300

2023-08-07T16:42+0300

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yaşam

erkin koray

hastaneye kaldırıldı

kanada

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Anadolu rock müziğin usta ismi Erkin Koray 'ın fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre akciğeriyle ilgili rahatsızlıklarının yanı sıra yaşlılığa bağlı sağlık sorunlarına karşı savaş veren Koray’la kızının ilgilendiği öğrenildi.82 yaşındaki Erkin Koray'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

kanada

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erkin koray, hastaneye kaldırıldı, kanada