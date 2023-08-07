https://sputniknews.com.tr/20230807/elvis-presleyin-tasarim-ceketi-128-bin-sterline-satildi-1074443016.html
Elvis Presley’in tasarım ceketi 128 bin sterline satıldı
Elvis Presley’in tasarım ceketi 128 bin sterline satıldı
Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley’in tasarım ceketi 128 bin sterline satıldı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T10:36+0300
2023-08-07T10:36+0300
2023-08-07T10:36+0300
yaşam
elvis presley
ceket
sterlin
satış
açık artırma
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Rock'n Roll müziğin unutulmaz ismi Elvis Presley’in tasarım ceketi bir açık artırmada satışa çıkarıldı. Elvis Presley’in ömrünün son yılında giydiği deri vizon ceket, İngiltere’de düzenlenen bir açık artırmada 128 bin sterline (4 milyon 395 bin 390 TL) alıcı buldu.Efsanevi ABD’li şarkıcı, ABD’li bir koleksiyoncu tarafından satın alınan 120 santimetre uzunluğundaki deri ceketi 1977 yılında hayatını kaybetmeden önce nişanlısının erkek kardeşine vermişti.Presley'e ait baykuş şeklindeki altın bir yüzük de 14 bin sterline satıldı.
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elvis presley, ceket, sterlin, satış, açık artırma
elvis presley, ceket, sterlin, satış, açık artırma
Elvis Presley’in tasarım ceketi 128 bin sterline satıldı
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Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley’in tasarım ceketi 128 bin sterline satıldı.
Rock'n Roll müziğin unutulmaz ismi Elvis Presley’in tasarım ceketi bir açık artırmada satışa çıkarıldı.
Elvis Presley’in ömrünün son yılında giydiği deri vizon ceket, İngiltere’de düzenlenen bir açık artırmada 128 bin sterline (4 milyon 395 bin 390 TL) alıcı buldu.
Efsanevi ABD’li şarkıcı, ABD’li bir koleksiyoncu tarafından satın alınan 120 santimetre uzunluğundaki deri ceketi 1977 yılında hayatını kaybetmeden önce nişanlısının erkek kardeşine vermişti.
Presley'e ait baykuş şeklindeki altın bir yüzük de 14 bin sterline satıldı.