https://sputniknews.com.tr/20230807/elvis-presleyin-tasarim-ceketi-128-bin-sterline-satildi-1074443016.html

Elvis Presley’in tasarım ceketi 128 bin sterline satıldı

Elvis Presley’in tasarım ceketi 128 bin sterline satıldı

Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley’in tasarım ceketi 128 bin sterline satıldı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T10:36+0300

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2023-08-07T10:36+0300

yaşam

elvis presley

ceket

sterlin

satış

açık artırma

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Rock'n Roll müziğin unutulmaz ismi Elvis Presley’in tasarım ceketi bir açık artırmada satışa çıkarıldı. Elvis Presley’in ömrünün son yılında giydiği deri vizon ceket, İngiltere’de düzenlenen bir açık artırmada 128 bin sterline (4 milyon 395 bin 390 TL) alıcı buldu.Efsanevi ABD’li şarkıcı, ABD’li bir koleksiyoncu tarafından satın alınan 120 santimetre uzunluğundaki deri ceketi 1977 yılında hayatını kaybetmeden önce nişanlısının erkek kardeşine vermişti.Presley'e ait baykuş şeklindeki altın bir yüzük de 14 bin sterline satıldı.

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elvis presley, ceket, sterlin, satış, açık artırma