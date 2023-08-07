https://sputniknews.com.tr/20230807/dolar-ve-euro-haftaya-nasil-basladi-1074440191.html
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,0000 liradan, euro 29,6540 liradan haftaya başladı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T09:22+0300
2023-08-07T09:22+0300
2023-08-07T09:22+0300
ekonomi
dolar
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euro
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altın
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Serbest piyasada 26,9980 liradan alınan dolar 27,0000 liradan satılıyor. 29,6520 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6540 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 26,9650 lira, euronun satış fiyatı ise 29,7070 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 680 lira, çeyrek altın 2 bin 723 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 852 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.400 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 86.11 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.11 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.062 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,0000 liradan, euro 29,6540 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 26,9980 liradan alınan dolar 27,0000 liradan satılıyor. 29,6520 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6540 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 26,9650 lira, euronun satış fiyatı ise 29,7070 lira olmuştu
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Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 680 lira, çeyrek altın 2 bin 723 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 852 liradan el değiştiriyor.
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.400 puandan başladı.
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Bitcoin bugün 29.062 dolar seviyesinde.