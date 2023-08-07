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EKONOMİ
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Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 27,0000 liradan, euro 29,6540 liradan haftaya başladı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 26,9980 liradan alınan dolar 27,0000 liradan satılıyor. 29,6520 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6540 lira olarak belirlendi.Cuma günü doların satış fiyatı 26,9650 lira, euronun satış fiyatı ise 29,7070 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 680 lira, çeyrek altın 2 bin 723 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 852 liradan el değiştiriyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.400 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 86.11 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.11 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 29.062 dolar seviyesinde.
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Dolar ve euro haftaya nasıl başladı?

09:22 07.08.2023
© İHADolar
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© İHA
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İstanbul serbest piyasada dolar 27,0000 liradan, euro 29,6540 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 26,9980 liradan alınan dolar 27,0000 liradan satılıyor. 29,6520 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,6540 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 26,9650 lira, euronun satış fiyatı ise 29,7070 lira olmuştu

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 680 lira, çeyrek altın 2 bin 723 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 852 liradan el değiştiriyor.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 7.400 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 86.11 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86.11 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 29.062 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
4 Ağustos, 09:22
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