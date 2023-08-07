https://sputniknews.com.tr/20230807/diyarbakirda-depremde-yikilan-sozel-apartmanina-iliskin-tutuklu-3-kisi-hakkinda-tahliye-karari-1074435235.html
Diyarbakır'da depremde yıkılan Sözel Apartmanı'na ilişkin tutuklu 3 kişi hakkında tahliye kararı
Diyarbakır'da depremde yıkılan Sözel Apartmanı'na ilişkin tutuklu 3 kişi hakkında tahliye kararı
Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 48 kişinin hayatını kaybettiği, Sözel Apartmanı'na ilişkin soruşturmada... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T03:06+0300
2023-08-07T03:06+0300
2023-08-07T03:09+0300
türkiye
kahramanmaraş
deprem
tahliye
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Diyarbakır'da depremde yıkılan ve altında dershane ve spor salonu bulunan Sözel Apartmanı'na ilişkin soruşturmada tutuklu 3 kişinin tahliyesine karar verildi.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, 'Deprem Soruşturma Bürosu'nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.Depremde yıkılan ve 48 kişinin hayatını kaybettiği Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, onaylı betonarme projesine göre yapılması gereken SP1 betonarme perde kolonunun yerinde bulunmadığı belirlendi.Bu perde kolunun onaylı betonarme projesine aykırı olarak bina inşa edilirken hiç yapılmadığı tespit edildi.Binanın altındaki dershane ve spor salonunda kolon kesilmediği belirlendiRaporda, binanın bodrum katındaki spor salonu ile binanın zemin ve 1. katındaki dershanede kolon kesilmesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.Soruşturma kapsamında kolon kesildiği, binanın statik yapısına etki edecek tadilat değişikliği yapıldığı iddiasıyla tutuklanan spor salonu işletmecileri C.Ç. ve M.D. ile dershane sahibi Ş.A. hakkında, avukatları tarafından bilirkişi raporuna istinaden sulh ceza hakimliğinden tahliyeleri talep edildi.Talebi değerlendiren hakimlik, binanın yıkılmasında sorumlulukları bulunmadığını gerekçe göstererek, 3 kişinin tahliyesine karar verdi.Soruşturmada gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanan 2 şüpheliden dershane işletmecisi Ö.T'nin binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle, fenni mesul Ş.A. da 24 Mart'ta hayatını kaybettiğinden savcılığın talebi üzerine haklarındaki adli kontrol tedbiri sulh ceza hakimliğince kaldırıldı.Binanın müteahhidi Celal İ. ise yaptığı Sözel Apartmanı'nın enkazında kalarak hayatını kaybetmişti.
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kahramanmaraş, deprem, tahliye
kahramanmaraş, deprem, tahliye
Diyarbakır'da depremde yıkılan Sözel Apartmanı'na ilişkin tutuklu 3 kişi hakkında tahliye kararı
03:06 07.08.2023 (güncellendi: 03:09 07.08.2023) Abone ol
Diyarbakır'da 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 48 kişinin hayatını kaybettiği, Sözel Apartmanı'na ilişkin soruşturmada, tutuklu 3 kişinin tahliyesine karar verildi.
Diyarbakır'da depremde yıkılan ve altında dershane ve spor salonu bulunan Sözel Apartmanı'na ilişkin soruşturmada tutuklu 3 kişinin tahliyesine karar verildi.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kentte depremde yıkılan binalardaki kusurların tespitine ilişkin başlattığı soruşturma, 'Deprem Soruşturma Bürosu'nda görevli bir cumhuriyet başsavcı vekili ve üç savcı tarafından sürdürülüyor.
Depremde yıkılan ve 48 kişinin hayatını kaybettiği Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Kurtismailpaşa 2. Sokak'taki Sözel Apartmanı'na ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda, onaylı betonarme projesine göre yapılması gereken SP1 betonarme perde kolonunun yerinde bulunmadığı belirlendi.
Bu perde kolunun onaylı betonarme projesine aykırı olarak bina inşa edilirken hiç yapılmadığı tespit edildi.
Binanın altındaki dershane ve spor salonunda kolon kesilmediği belirlendi
Raporda, binanın bodrum katındaki spor salonu ile binanın zemin ve 1. katındaki dershanede kolon kesilmesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.
Soruşturma kapsamında kolon kesildiği, binanın statik yapısına etki edecek tadilat değişikliği yapıldığı iddiasıyla tutuklanan spor salonu işletmecileri C.Ç. ve M.D. ile dershane sahibi Ş.A. hakkında, avukatları tarafından bilirkişi raporuna istinaden sulh ceza hakimliğinden tahliyeleri talep edildi.
Talebi değerlendiren hakimlik, binanın yıkılmasında sorumlulukları bulunmadığını gerekçe göstererek, 3 kişinin tahliyesine karar verdi.
Soruşturmada gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol tedbiri uygulanan 2 şüpheliden dershane işletmecisi Ö.T'nin binanın yıkılmasında sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle, fenni mesul Ş.A. da 24 Mart'ta hayatını kaybettiğinden savcılığın talebi üzerine haklarındaki adli kontrol tedbiri sulh ceza hakimliğince kaldırıldı.
Binanın müteahhidi Celal İ. ise yaptığı Sözel Apartmanı'nın enkazında kalarak hayatını kaybetmişti.