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Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.486,64 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T14:09+0300
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BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,89 puan ve yüzde 0,93 değer kazancıyla 7.469,40 puan oldu.Toplam işlem hacmi 60,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 0,59 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,32 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile sigorta oldu.Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.Geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü.Analistler, yurt içinde ise bilanço sezonunun güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.300 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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borsa, borsa istanbul, ekonomi
borsa, borsa istanbul, ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

14:09 07.08.2023
© İHABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© İHA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 7.486,64 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 68,89 puan ve yüzde 0,93 değer kazancıyla 7.469,40 puan oldu.
Toplam işlem hacmi 60,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0,59 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 6,32 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 1,54 ile sigorta oldu.
Küresel piyasalar yeni haftaya karışık bir seyirle başlarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.
Geçen hafta açıklanan verilere göre tarım dışı istihdam temmuzda 187 bin kişi artarak beklentilerin altında kalsa da işsizlik oranı yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e geriledi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç da yüzde 0,4 artarak 33,74 dolara tırmandı.
Söz konusu durum Fed'in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam etmesine neden olurken, risk iştahını da düşürdü.
Analistler, yurt içinde ise bilanço sezonunun güçlü şekilde devam ettiğini belirterek, şirket finansal sonuçlarının hisse ve sektör bazlı oynaklığı artırabileceğini dile getirdi.
Bugün yurt içinde hazine nakit dengesinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.500 ve 7.750 seviyelerinin direnç, 7.300 ve 7.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.
Borsa İstanbul' - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
EKONOMİ
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