https://sputniknews.com.tr/20230807/bodrumda-yuzerek-yurtdisina-gecmeye-calisan-2-gocmen-kurtarildi-1074435140.html
Bodrum'da yüzerek yurtdışına geçmeye çalışan 2 göçmen kurtarıldı
Bodrum'da yüzerek yurtdışına geçmeye çalışan 2 göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek yurtdışına geçmeye çalışan 2 göçmen kurtarıldı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T02:03+0300
2023-08-07T02:03+0300
2023-08-07T02:03+0300
türkiye
bodrum
yurtdışı
göçmen
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Bodrum açıklarında yüzerek İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 2 göçmenin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.Ekipler, denizin yüzeyindeki 2 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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bodrum, yurtdışı, göçmen
Bodrum'da yüzerek yurtdışına geçmeye çalışan 2 göçmen kurtarıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek yurtdışına geçmeye çalışan 2 göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında yüzerek İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 2 göçmenin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, denizin yüzeyindeki 2 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.