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Bodrum'da yüzerek yurtdışına geçmeye çalışan 2 göçmen kurtarıldı
Bodrum'da yüzerek yurtdışına geçmeye çalışan 2 göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek yurtdışına geçmeye çalışan 2 göçmen kurtarıldı. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
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Bodrum açıklarında yüzerek İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 2 göçmenin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.Ekipler, denizin yüzeyindeki 2 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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bodrum, yurtdışı, göçmen
bodrum, yurtdışı, göçmen

Bodrum'da yüzerek yurtdışına geçmeye çalışan 2 göçmen kurtarıldı

02:03 07.08.2023
© İHABodrum, sahil, deniz
Bodrum, sahil, deniz - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© İHA
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek yurtdışına geçmeye çalışan 2 göçmen kurtarıldı.
Bodrum açıklarında yüzerek İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 2 göçmenin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.
Ekipler, denizin yüzeyindeki 2 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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