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https://sputniknews.com.tr/20230807/bakanlik-genelgesi-rafineriler-tarafindan-en-az-1-gram-altin-uretilebilecek-1074459106.html
Bakanlık genelgesi: Rafineriler tarafından en az 1 gram altın üretilebilecek
Bakanlık genelgesi: Rafineriler tarafından en az 1 gram altın üretilebilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T23:40+0300
2023-08-07T23:40+0300
ekonomi
altın
hazine ve maliye bakanlığı
rafineri
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Bakanlığın sitesinde Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.
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altın, hazine ve maliye bakanlığı, rafineri
altın, hazine ve maliye bakanlığı, rafineri

Bakanlık genelgesi: Rafineriler tarafından en az 1 gram altın üretilebilecek

23:40 07.08.2023
© AAAltın
Altın - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek.
Bakanlığın sitesinde Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.
Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.
Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.
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