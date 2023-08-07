https://sputniknews.com.tr/20230807/bakanlik-genelgesi-rafineriler-tarafindan-en-az-1-gram-altin-uretilebilecek-1074459106.html

Bakanlık genelgesi: Rafineriler tarafından en az 1 gram altın üretilebilecek

Bakanlık genelgesi: Rafineriler tarafından en az 1 gram altın üretilebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, rafineriler artık en az 1 gram, en fazla 100 gram altın üretebilecek. 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T23:40+0300

2023-08-07T23:40+0300

2023-08-07T23:40+0300

ekonomi

altın

hazine ve maliye bakanlığı

rafineri

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/07/0a/1058543780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_71b9c1229012758839c3ccb9ed3ba7ef.jpg

Bakanlığın sitesinde Rafineriler Tarafından Üretilecek Basılı Kıymetli Madenlere İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge yayımlandı.Buna göre, basılı kıymetli madenler yalnızca dikdörtgensel şekilde üretilebilecek. Basılı altınlar asgari 1 gram, azami 100 gram, gümüşler asgari 50 gram, azami 500 gram, platin ve paladyumlar asgari 2,5 gram, azami 250 gram ağırlığında üretilebilecek.Daha önceki düzenlemede, basılı altınların asgari üretim sınırı "0,5" gram olarak belirlenmişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

altın, hazine ve maliye bakanlığı, rafineri