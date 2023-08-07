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Bakan Kacır: Hatay’da 4 sanayi sitesinde yapacağımız projelerin bedeli 4 milyar 300 milyon TL olacak
Bakan Kacır: Hatay’da 4 sanayi sitesinde yapacağımız projelerin bedeli 4 milyar 300 milyon TL olacak
Hatay'da konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Yatırım programında yer alan ve çalışmaları devam eden 4 sanayi sitemizi en kısa sürede tamamlayarak 379... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T03:19+0300
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türkiye
mehmet fatih kacır
hatay
sanayi siteleri
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "6 Şubat depremlerinde en ağır can ve mal kaybı yaşayan illerimiz arasında Hatay bulunuyor. Şehrimiz büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Tüm Türkiye Hatay’ın açısını paylaştı. Devletimiz afetin yaşandığı ilk andan itibaren büyük bir seferberlik içinde oldu. Depremin yıktığı şehir tamamını ayağa kaldırmak, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bu coğrafyamızı tekrar eski canlı günlerine döndürmek mutlak hedefimizdir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürmek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak. Bu nedenle çok boyutlu bir çalışma yürüttük. Yatırım teşvikleri, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, kobiler ve bölgesel kalkınma projeleri çalışmalarımızın dört ana unsuru. Yatırımların hız kesmemesi, zarar gören yatırımların hızlıca yerine özel destek programlarımızla daha hızlı gerçekleşecek. Hatay ilimizle birlikte depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerimizde yatırımlara ekstra faiz ve kar payı desteği uygulaması da altıncı bölge teşviklerimizle birlikte sunmuş olduk" diye konuştu.'Yatırımcılara en kapsamlı teşvik paketlerini deprem bölgemizde sunuyoruz'Hatay ve diğer deprem bölgelerinde yatırımcılara en kapsamlı teşvik paketlerini sunduklarını dile getiren Bakan Kacır, ”3 bin 397 kişiye istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 13 milyar TL’yi aşan 91 yatırıma Hatay’da cazibe merkezleri programlarımızla teşvik ailesi düzenlendik. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına Hatay'da yapılması planlanan yatırımlar için 335 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın üç yıl uzattık. Son olarak da tüm sağladığımız desteğe rağmen yatırımına devam edemeyecek yatırımcılar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerini kapanmış saydık. Yatırımları tamamlanmış saydık. Bu çerçevede 76 yatırım teşvik belgesini yatırımcılara herhangi bir yük getirmeden kapanmış kabul ettik” şeklinde konuştu.'Hatay’da üretimi daha üçlü hale getirmek için 192 hektarı sanayi alanı ilan edildi'Deprem bölgelerinde sanayinin çarklarının eskisinden de hızlı dönmesinin en büyük arzusu olduğuna değinen Kacır, şunları ifade etti:'Hatay’ı sosyal ve ekonomik anlamda hızla ayağa kaldırmak için projeler geliştirdik'Hatay'ın sosyal ve ekonomik yönden hızlı toparlanması için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı vasıtasıyla tarımdan turizme, sanayiden ticarete, çok farklı alanlarda projeler geliştirdiklerinin altını da çizen Bakan Kacır, ”Deprem felaketi sonrasında 1 milyar liralık bir ilave kaynağı deprem bölgesindeki bölgesel kalkınma projelerine Hatay'da bu çerçevede 14 projeye 242 milyon lira destek sağladık. Gastronomi kültürünü korumak ve devam ettirmek üzere inşa ettiğimiz gastronomi çarşısı afetten telef olmuş hayvan varlığı fazla olan 4 mahallemizde kurduğumuz süt soğuk zincir altyapısı, ayakkabı sektörü için kurduğumuz ortak kullanım atölyesi. Bunlardan sadece bazıları. Bu mesleklerle, afetten zarar gören 230 çiftçimizin ve 252 sanayici ve esnafımızın doğrudan yararlanacağı projeler yürütüyoruz. Binin üzerinde yeni istihdamı bu projelerle yeniden kazandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni projelerle de özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin istihdamını desteklemeye devam edeceğiz. Bu projelerde ülkemizde faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerimizle de yakın iş birliği içinde olacağız Büyük markalarımızın sunacağı sosyal alım garantileriyle üretim odaklı projelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
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mehmet fatih kacır, hatay, sanayi siteleri
mehmet fatih kacır, hatay, sanayi siteleri

Bakan Kacır: Hatay’da 4 sanayi sitesinde yapacağımız projelerin bedeli 4 milyar 300 milyon TL olacak

03:19 07.08.2023
© İHASanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© İHA
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Hatay'da konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, "Yatırım programında yer alan ve çalışmaları devam eden 4 sanayi sitemizi en kısa sürede tamamlayarak 379 yeni iş yerini de hızla Hatay'ımıza kazandıracağız. Sadece bu sözünü ettiğimiz 4 sanayi sitesinde yapacağımız projelerin toplam tutarı yaklaşık 4 milyar 300 milyon TL olacak" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afet Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, "6 Şubat depremlerinde en ağır can ve mal kaybı yaşayan illerimiz arasında Hatay bulunuyor. Şehrimiz büyük bir yıkımla karşı karşıya kaldı. Tüm Türkiye Hatay’ın açısını paylaştı. Devletimiz afetin yaşandığı ilk andan itibaren büyük bir seferberlik içinde oldu. Depremin yıktığı şehir tamamını ayağa kaldırmak, kadim medeniyetlere ev sahipliği yapan bu coğrafyamızı tekrar eski canlı günlerine döndürmek mutlak hedefimizdir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürmek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak. Bu nedenle çok boyutlu bir çalışma yürüttük. Yatırım teşvikleri, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, kobiler ve bölgesel kalkınma projeleri çalışmalarımızın dört ana unsuru. Yatırımların hız kesmemesi, zarar gören yatırımların hızlıca yerine özel destek programlarımızla daha hızlı gerçekleşecek. Hatay ilimizle birlikte depremden en çok etkilenen tüm il ve ilçelerimizde yatırımlara ekstra faiz ve kar payı desteği uygulaması da altıncı bölge teşviklerimizle birlikte sunmuş olduk" diye konuştu.

'Yatırımcılara en kapsamlı teşvik paketlerini deprem bölgemizde sunuyoruz'

Hatay ve diğer deprem bölgelerinde yatırımcılara en kapsamlı teşvik paketlerini sunduklarını dile getiren Bakan Kacır, ”3 bin 397 kişiye istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 13 milyar TL’yi aşan 91 yatırıma Hatay’da cazibe merkezleri programlarımızla teşvik ailesi düzenlendik. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına Hatay'da yapılması planlanan yatırımlar için 335 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın üç yıl uzattık. Son olarak da tüm sağladığımız desteğe rağmen yatırımına devam edemeyecek yatırımcılar için düzenlenen yatırım teşvik belgelerini kapanmış saydık. Yatırımları tamamlanmış saydık. Bu çerçevede 76 yatırım teşvik belgesini yatırımcılara herhangi bir yük getirmeden kapanmış kabul ettik” şeklinde konuştu.

'Hatay’da üretimi daha üçlü hale getirmek için 192 hektarı sanayi alanı ilan edildi'

Deprem bölgelerinde sanayinin çarklarının eskisinden de hızlı dönmesinin en büyük arzusu olduğuna değinen Kacır, şunları ifade etti:
”Şehrimizin üretim potansiyelini önümüzdeki dönemde daha da güçlü hale getirmek için toplamda 192 hektarlık alana sahip üç bölge sayın Cumhurbaşkanımız tarafından sanayi alanı ilan edildi. Belen sanayi alanı, İskenderun sanayi alanı Kırıkhan Roketsan sanayi alanı önümüzdeki yıllarda sanayicilerimize ev sahipliği yaparak üretimimize güç katacak. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesinin itici gücü olan savunma sanayinin önde gelen şirketleri arasında yer alan Roketsan, burada kuracağı üretim tesisleriyle şehrimizde önemli bir istihdam ve katma değer potansiyeli oluşturacak. Bir yandan yeni sanayi alanları inşa ederken bir yandan da yıkıma uğramış alanların yerinde dönüşümünü hızlandıracağız. Yıkılan veya ağır hasarlı işletmelerimizin yerinde dönüşümü amacıyla bugün ilk kez olacağımız Antakya Merkez Küçük Sanayi Sitesi'nde ilk etapta yaklaşık 400 milyon lira tutarında 95 işyerinin yapım ihalesini hızla gerçekleştireceğiz. Yatırım programında yer alan ve çalışmaları devam eden 4 sanayi sitemizi en kısa sürede tamamlayarak 379 yeni iş yerini de hızla Hatay'ımıza kazandıracağız. Sadece bu sözünü ettiğimiz 4 sanayi sitesinde yapacağımız projelerin toplam tutarı yaklaşık 4 milyar 300 milyon TL olacak.”


'Hatay’ı sosyal ve ekonomik anlamda hızla ayağa kaldırmak için projeler geliştirdik'

Hatay'ın sosyal ve ekonomik yönden hızlı toparlanması için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı vasıtasıyla tarımdan turizme, sanayiden ticarete, çok farklı alanlarda projeler geliştirdiklerinin altını da çizen Bakan Kacır, ”Deprem felaketi sonrasında 1 milyar liralık bir ilave kaynağı deprem bölgesindeki bölgesel kalkınma projelerine Hatay'da bu çerçevede 14 projeye 242 milyon lira destek sağladık. Gastronomi kültürünü korumak ve devam ettirmek üzere inşa ettiğimiz gastronomi çarşısı afetten telef olmuş hayvan varlığı fazla olan 4 mahallemizde kurduğumuz süt soğuk zincir altyapısı, ayakkabı sektörü için kurduğumuz ortak kullanım atölyesi. Bunlardan sadece bazıları. Bu mesleklerle, afetten zarar gören 230 çiftçimizin ve 252 sanayici ve esnafımızın doğrudan yararlanacağı projeler yürütüyoruz. Binin üzerinde yeni istihdamı bu projelerle yeniden kazandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni projelerle de özellikle kadınlarımızın ve gençlerimizin istihdamını desteklemeye devam edeceğiz. Bu projelerde ülkemizde faaliyet gösteren büyük ölçekli işletmelerimizle de yakın iş birliği içinde olacağız Büyük markalarımızın sunacağı sosyal alım garantileriyle üretim odaklı projelerimizin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.
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