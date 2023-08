Bakan Göktaş: Bu ülkede yaşayan herkese insanlık onuruna yakışan bir yaşam sunmaya çalışıyoruz

https://sputniknews.com.tr/20230807/bakan-goktas-bu-ulkede-yasayan-herkese-insanlik-onuruna-yakisan-bir-yasam-sunmaya-calisiyoruz-1074434989.html

07.08.2023

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen Gurbetçi Festivali’ne katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Göktaş, son 20 yılda uygulanan devlet politikaların yabancı ülkelerde yaşayan gurbetçilerin hayatını kolaylaştırmaya başladığını ifade etti. Bakan Göktaş, “Cumhurbaşkanımız, gurbetçilerin vatan hasretini çok iyi anlamıştır. Bizi, Türkiye’deki kardeşlerimizden hiç ayırmadığını her fırsatta dile getirmiştir. Cumhurbaşkanımızın bütün Türk milletinde tazelediği birlik ruhu, yurt dışındaki yaşam kalitemizi yükseltmiş, özgüvenimizi artırmıştır. Artık yurt dışında gezdiğinizde ‘ben Türküm’ demekten gurur duyuyorsunuz biliyorum. Yurt dışında yaşayan dostlarımız, ülkemizin en kıymetli temsilcileridir. Her biri, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesine vefalıdır. Biz bu vefayı, 15 Temmuz direnişinde gördüğümüz gibi 6 Şubat depremlerinde de gördük. 2023 Genel Seçimlerinde de varlığınızı yakından hissettik” dedi.Batılı ülkelerde yabancı düşmanlığı ve İslamafobi gibi konuların tartışılmaya devam edildiğini anımsatan Bakan Göktaş, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin mutluluğu ve huzurunun kendilerini yakından ilgilendirdiğini söyledi. Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:'Ev sahibi ülkelerin de sorumluluğu olduğuna inanıyoruz'Konuşmasından daha sonra gündemdeki yerin koruyan ‘göç’ konusuna değinen Bakan Göktaş şunları söyledi:'Avrupa’nın birçok şehrinde özgüveni yüksek bir Türk nesli yetişmektedir'Avrupa’da özgüveni yüksek bir Türk nesli yetiştiğini vurgulayan Bakan Göktaş, bunun da en önemli nedeninin aile bağlarının yüksek olmasından geçtiğini belirtti. Göktaş, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başarısının sırrı aile ilişkilerimizde saklıdır. Güçlü birey, güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ilkemiz, ülkemizle sınırlı kalmıyor, dünyanın her yerinde gücümüze güç katıyor. Biz bugün, milli ve manevi değerlerimizle bütün dünyada çalışkan ve saygın bir Türk kimliği inşa ettik. Bu başarıya ulaşmamızda aile bağlarımızın etkisi çok büyüktür. Ailelerimizle birlikte, vatan aşkımız da bize çok yol aldırmıştır. Hatta ilk gidenler çok iyi hatırlar, aile büyüklerimiz değerlerimizi korumak adına evle iş arasında bir hayat sürmüşlerdir. Şimdi ise Avrupa’nın birçok şehrinde o değerlerin gücüyle beslenen, özgüveni yüksek bir Türk nesli yetişmektedir” şeklinde konuştu.

