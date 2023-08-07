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https://sputniknews.com.tr/20230807/bakan-goktas-bu-ulkede-yasayan-herkese-insanlik-onuruna-yakisan-bir-yasam-sunmaya-calisiyoruz-1074434989.html
Bakan Göktaş: Bu ülkede yaşayan herkese insanlık onuruna yakışan bir yaşam sunmaya çalışıyoruz
Bakan Göktaş: Bu ülkede yaşayan herkese insanlık onuruna yakışan bir yaşam sunmaya çalışıyoruz
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, “Bu ülkede yaşayan herkese insanlık onuruna yakışan bir yaşam sunmaya çalışıyoruz. Benzer şekilde, Türklerin yurt dışı... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T01:40+0300
2023-08-07T01:40+0300
türkiye
mahinur özdemir göktaş
gurbetçi
festival
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen Gurbetçi Festivali’ne katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Göktaş, son 20 yılda uygulanan devlet politikaların yabancı ülkelerde yaşayan gurbetçilerin hayatını kolaylaştırmaya başladığını ifade etti. Bakan Göktaş, “Cumhurbaşkanımız, gurbetçilerin vatan hasretini çok iyi anlamıştır. Bizi, Türkiye’deki kardeşlerimizden hiç ayırmadığını her fırsatta dile getirmiştir. Cumhurbaşkanımızın bütün Türk milletinde tazelediği birlik ruhu, yurt dışındaki yaşam kalitemizi yükseltmiş, özgüvenimizi artırmıştır. Artık yurt dışında gezdiğinizde ‘ben Türküm’ demekten gurur duyuyorsunuz biliyorum. Yurt dışında yaşayan dostlarımız, ülkemizin en kıymetli temsilcileridir. Her biri, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesine vefalıdır. Biz bu vefayı, 15 Temmuz direnişinde gördüğümüz gibi 6 Şubat depremlerinde de gördük. 2023 Genel Seçimlerinde de varlığınızı yakından hissettik” dedi.Batılı ülkelerde yabancı düşmanlığı ve İslamafobi gibi konuların tartışılmaya devam edildiğini anımsatan Bakan Göktaş, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin mutluluğu ve huzurunun kendilerini yakından ilgilendirdiğini söyledi. Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:'Ev sahibi ülkelerin de sorumluluğu olduğuna inanıyoruz'Konuşmasından daha sonra gündemdeki yerin koruyan ‘göç’ konusuna değinen Bakan Göktaş şunları söyledi:'Avrupa’nın birçok şehrinde özgüveni yüksek bir Türk nesli yetişmektedir'Avrupa’da özgüveni yüksek bir Türk nesli yetiştiğini vurgulayan Bakan Göktaş, bunun da en önemli nedeninin aile bağlarının yüksek olmasından geçtiğini belirtti. Göktaş, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başarısının sırrı aile ilişkilerimizde saklıdır. Güçlü birey, güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ilkemiz, ülkemizle sınırlı kalmıyor, dünyanın her yerinde gücümüze güç katıyor. Biz bugün, milli ve manevi değerlerimizle bütün dünyada çalışkan ve saygın bir Türk kimliği inşa ettik. Bu başarıya ulaşmamızda aile bağlarımızın etkisi çok büyüktür. Ailelerimizle birlikte, vatan aşkımız da bize çok yol aldırmıştır. Hatta ilk gidenler çok iyi hatırlar, aile büyüklerimiz değerlerimizi korumak adına evle iş arasında bir hayat sürmüşlerdir. Şimdi ise Avrupa’nın birçok şehrinde o değerlerin gücüyle beslenen, özgüveni yüksek bir Türk nesli yetişmektedir” şeklinde konuştu.
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mahinur özdemir göktaş, gurbetçi, festival
mahinur özdemir göktaş, gurbetçi, festival

Bakan Göktaş: Bu ülkede yaşayan herkese insanlık onuruna yakışan bir yaşam sunmaya çalışıyoruz

01:40 07.08.2023
© İHAAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© İHA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, “Bu ülkede yaşayan herkese insanlık onuruna yakışan bir yaşam sunmaya çalışıyoruz. Benzer şekilde, Türklerin yurt dışı yaşamının iyileşmesinde ve ayrımcılıkla mücadelede ev sahibi ülkelerin de sorumluluğu olduğuna inanıyoruz” dedi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bu yıl 16’ncısı gerçekleştirilen Gurbetçi Festivali’ne katıldı. Etkinlikte konuşan Bakan Göktaş, son 20 yılda uygulanan devlet politikaların yabancı ülkelerde yaşayan gurbetçilerin hayatını kolaylaştırmaya başladığını ifade etti.
Bakan Göktaş, “Cumhurbaşkanımız, gurbetçilerin vatan hasretini çok iyi anlamıştır. Bizi, Türkiye’deki kardeşlerimizden hiç ayırmadığını her fırsatta dile getirmiştir. Cumhurbaşkanımızın bütün Türk milletinde tazelediği birlik ruhu, yurt dışındaki yaşam kalitemizi yükseltmiş, özgüvenimizi artırmıştır. Artık yurt dışında gezdiğinizde ‘ben Türküm’ demekten gurur duyuyorsunuz biliyorum. Yurt dışında yaşayan dostlarımız, ülkemizin en kıymetli temsilcileridir. Her biri, milli ve manevi değerlerine bağlı, ülkesine vefalıdır. Biz bu vefayı, 15 Temmuz direnişinde gördüğümüz gibi 6 Şubat depremlerinde de gördük. 2023 Genel Seçimlerinde de varlığınızı yakından hissettik” dedi.
Batılı ülkelerde yabancı düşmanlığı ve İslamafobi gibi konuların tartışılmaya devam edildiğini anımsatan Bakan Göktaş, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin mutluluğu ve huzurunun kendilerini yakından ilgilendirdiğini söyledi. Bakan Göktaş, sözlerine şöyle devam etti:
“Yurt dışında yaşayan Türkler ayrıca, bulundukları ülkelerden ana vatanlarına baktıklarında, Türkiye’nin nerelere geldiğini çok yakından görmekte. Bu anlamda uluslararası arenada ülkemizin artan itibarını açık ve net olarak görebiliyorsunuz. Şu an yurt dışında yaşayan 6,5 milyonu aşkın vatandaşımız var. Her birinin mutluluğu, huzuru bizi yakından ilgilendiriyor. Vatandaşlarımız kimi zaman yaşadıkları ülkelerde birtakım haksızlıklara uğrayabiliyor. Maalesef 21. yüzyılda hala, ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve İslamofobi gibi konular, Avrupa ülkelerinin gündeminde yer alıyor. Bu konular Batılı ülkelerde yaşayan Müslümanların hayatını zaman zaman zorlaştırıyor.”

'Ev sahibi ülkelerin de sorumluluğu olduğuna inanıyoruz'

Konuşmasından daha sonra gündemdeki yerin koruyan ‘göç’ konusuna değinen Bakan Göktaş şunları söyledi:
“Göç alan ülkelerin ortak hassasiyetiyle bu sorunların aşılabileceğini, dünyanın daha yaşanabilir bir yer haline geleceğini düşünüyoruz. Nitekim göç konusunda biz Türkiye olarak, insan odaklı siyasetimizle tüm dünyaya örnek olduğumuza inanıyoruz. Bu ülkede yaşayan herkese insanlık onuruna yakışan bir yaşam sunmaya çalışıyoruz. Benzer şekilde, Türklerin yurt dışı yaşamının iyileşmesinde ve ayrımcılıkla mücadelede, ev sahibi ülkelerin de sorumluluğu olduğuna inanıyoruz.”

'Avrupa’nın birçok şehrinde özgüveni yüksek bir Türk nesli yetişmektedir'

Avrupa’da özgüveni yüksek bir Türk nesli yetiştiğini vurgulayan Bakan Göktaş, bunun da en önemli nedeninin aile bağlarının yüksek olmasından geçtiğini belirtti.
Göktaş, “Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın başarısının sırrı aile ilişkilerimizde saklıdır. Güçlü birey, güçlü kadın, güçlü aile, güçlü Türkiye ilkemiz, ülkemizle sınırlı kalmıyor, dünyanın her yerinde gücümüze güç katıyor. Biz bugün, milli ve manevi değerlerimizle bütün dünyada çalışkan ve saygın bir Türk kimliği inşa ettik. Bu başarıya ulaşmamızda aile bağlarımızın etkisi çok büyüktür. Ailelerimizle birlikte, vatan aşkımız da bize çok yol aldırmıştır. Hatta ilk gidenler çok iyi hatırlar, aile büyüklerimiz değerlerimizi korumak adına evle iş arasında bir hayat sürmüşlerdir. Şimdi ise Avrupa’nın birçok şehrinde o değerlerin gücüyle beslenen, özgüveni yüksek bir Türk nesli yetişmektedir” şeklinde konuştu.
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