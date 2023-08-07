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Bahçeli: Belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi, muhakkak surette kaldırılmalıdır
Bahçeli: Belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi, muhakkak surette kaldırılmalıdır
MHP lideri Bahçeli, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde edilen demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanmasının, Türkiye'nin geleceği açısından mühim ve... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T17:19+0300
2023-08-07T17:20+0300
devlet bahçeli
zillet ittifakı
politika
yerel seçimler
belediye
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MHP'den yapılan açıklamaya göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Ağustos 2023 itibarıyla başlayacak ilçe kongrelerine mesaj gönderdi.İlçe kongreleriyle başlayıp il kongreleriyle genişleyecek ve 14. Büyük Kurultay'ın yapılmasıyla sonuçlanacak seçimli demokratik sürecin, partisinin haklı ve tarihi mücadelesine güç katacağını vurgulayan Bahçeli, ilçe kongresinin, huzur ve kardeşlik havasında geçmesini, karşılıklı saygı ve samimi diyaloglara sahne olmasını, 54 yıllık müktesebata yakışan bir olgunlukla gerçekleşmesini herkesten beklediğini aktardı.MHP'nin her mensubunun, "gönül alarak, gönül yaparak, gönülleri kazanarak" yoluna devam edeceğini anlatan Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:'Türk milleti zillet ve hezimet siyasetine geçit vermemiştir'Devlet Bahçeli, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin, "milli iradenin seçimiyle tezahür ettiğini, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk ve muktedir adımının atıldığını" dile getirdi.MHP ve Cumhur İttifakı'nın, bu seçimlerde muvaffak olduğunu, Türk milletinin de "zillet ve hezimet siyasetine geçit vermediğini" belirten Bahçeli, ilçe teşkilatlarına şu mesajları verdi:'Zillet ittifakının bütün kirli çamaşırları ortalığa saçılmıştır'Muhalefet partilerinin, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğramakla kalmadığına, çetin ve çetrefilli iç sorunlara gömüldüğüne dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:Yerel seçimlerde, partisinin 4 mevcut belediye başkanlığının muhafaza edilmesini, bunun üzerine yenilerinin ve hatta daha çoğunun eklenmesini isteyen MHP Lideri Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermeliyiz. İşleyen kongre takvimimiz sonucunda temin ve tecelli edecek dinamik teşkilat yapımızla başarıya ulaşacağımızdan, Türkiye'mize sonuna kadar sahip çıkacağımızdan asla kuşku duymuyorum." sözlerini sarf etti.Bahçeli, Türkiye'nin, marka değeri çok büyük bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Bazen kıskançlıkla, bazen hayranlıkla, bazen hasislikle, bazen de husumetle bakılan bir ülke gerçeği, artık dünya siyaset sahnesinde göz kamaştırmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.'Mücadele sürecinde hepinize güveniyorum'MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle muazzam bir serpilme ve yükselme dönemine geçiş sağladığını, Cumhur İttifakı'nın da Türk-İslam asırlarının emanetlerini devraldığını belirterek, mesajını şöyle tamamladı:
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devlet bahçeli, zillet ittifakı, yerel seçimler, belediye
devlet bahçeli, zillet ittifakı, yerel seçimler, belediye

Bahçeli: Belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi, muhakkak surette kaldırılmalıdır

17:19 07.08.2023 (güncellendi: 17:20 07.08.2023)
© İHAMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© İHA
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MHP lideri Bahçeli, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde elde edilen demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanmasının, Türkiye'nin geleceği açısından mühim ve milli bir zaruret olduğunu belirterek, "Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi, muhakkak surette kaldırılmalıdır ve MHP Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazırdır" ifadesini kullandı.
MHP'den yapılan açıklamaya göre, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Ağustos 2023 itibarıyla başlayacak ilçe kongrelerine mesaj gönderdi.
İlçe kongreleriyle başlayıp il kongreleriyle genişleyecek ve 14. Büyük Kurultay'ın yapılmasıyla sonuçlanacak seçimli demokratik sürecin, partisinin haklı ve tarihi mücadelesine güç katacağını vurgulayan Bahçeli, ilçe kongresinin, huzur ve kardeşlik havasında geçmesini, karşılıklı saygı ve samimi diyaloglara sahne olmasını, 54 yıllık müktesebata yakışan bir olgunlukla gerçekleşmesini herkesten beklediğini aktardı.
MHP'nin her mensubunun, "gönül alarak, gönül yaparak, gönülleri kazanarak" yoluna devam edeceğini anlatan Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi ayrıştırmadan, milli ve manevi ortak paydada buluşan her kardeşimizi, her vatandaşımızı kucaklayacak derin bir heyecan, engin bir hoşgörü, üç hilalin çatısı altında vardır ve tartışmasızdır. Şunu da unutmayınız ki aramıza sızarak fitne yaymak isteyenler çıkacaktır ve her zaman olduğu gibi bu tehlike beklenmelidir. Anılarımızı ve hüviyetimizi istismar ederek iç bünyemizi zehirlemeyi, tefrika ve tezviratlarıyla moral ve motivasyon hisarlarımızı yıkmayı amaçlayanlar olacaktır ve bu durum, işin özünde kaçınılmazdır.

Türk milleti ve Türkiye ile hesabı olan karanlık çevrelerin, Milliyetçi Hareket Partisiyle uğraşması, zora düşmesini projelendirmesi, dün olduğu gibi bugün de mümkün ve muhtemeldir. Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş, yıkık köyden haraç almaya alışmış sefillere hatırlatırım ki Türk milleti var olduğu müddetçe üç hilalin önü kesilemez, ömrüne vade biçilemez. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin son siperidir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, istiklalimizin son müdafaa hattıdır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin ruh kökü, tarihin kükreyen sesi, Türklüğün ebediyen tütecek ocağıdır. İpi iğnesinden geçmeyen, dikişi yırtığını örtmeyen, özüyle sözü adamlıkla örtüşmeyen süfli güruh ne derse desin, ne yaparsa yapsın, nasıl bir tertibin içinde kıvranırsa kıvransın, dediğimiz ve diyeceğimiz hep Türklüktür, Türkiye'dir, milli birlik ve kardeşliktir. Bu nedenle mücadelemizde her zaman uyanık olmakla yükümlüyüz. Dikkatle, tedbirle, teenniyle, demini almış sabır ve şuurla hareket etmeye de mezun ve mecburuz."

'Türk milleti zillet ve hezimet siyasetine geçit vermemiştir'

Devlet Bahçeli, 14 Mayıs ve 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimleri'nin, "milli iradenin seçimiyle tezahür ettiğini, Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın ilk ve muktedir adımının atıldığını" dile getirdi.
MHP ve Cumhur İttifakı'nın, bu seçimlerde muvaffak olduğunu, Türk milletinin de "zillet ve hezimet siyasetine geçit vermediğini" belirten Bahçeli, ilçe teşkilatlarına şu mesajları verdi:
"Sizler, pek çok saldırıya, pek çok sataşmaya, şer ve şiddet içerikli aşağılık algı oyunlarına rağmen sancağımızı yere düşürmediniz, dava ve siyaset onurumuza leke sürdürmediniz. Biliniz ki hepinizle iftihar ediyor, hepinizi bağrıma basıyorum. Yenilenmiş kadrolarla, tazelenmiş umutlarla, tahkimi yapılan hedeflerle, perçinlenmiş birlik ve kardeşlik ruhuyla 31 Mart 2024 Seçimleri'ne hazırlanacağız, merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında tam bir uyumun sağlanması için elimizden gelen her çabayı göstereceğiz. '2024'e Doğru, Diyar Diyar Anadolu' temasıyla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 'İstikrar ve Hizmet İçin, Uyumlu Yönetimle, Umutlu Geleceğe' ulaşacağız. 'Merkezden Yerele, İstikrarı Bozmadan Umuda Doğru' yol alacağız. Bunları hep birlikte yapacağız ve elbette başaracağız."

'Zillet ittifakının bütün kirli çamaşırları ortalığa saçılmıştır'

Muhalefet partilerinin, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde hüsrana uğramakla kalmadığına, çetin ve çetrefilli iç sorunlara gömüldüğüne dikkati çeken Bahçeli, şöyle devam etti:
"Nevzuhur değişim hezeyanları, muhalefetin pespaye ve perişanlığının nasıl bir acınası hale geldiğini ibra ve ifşa etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde, zillet ittifakının maskesi düşmüş, bütün kirli çamaşırlar ortalığa saçılmıştır. Cumhurun 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta elde ettiği demokrasi zaferinin yerel seçimlerde taçlanması, ülkemizin geleceği açısından mühim ve milli bir zarurettir. Nitekim belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi, muhakkak surette kaldırılmalıdır ve Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı'yla bu göreve hazırdır."
Yerel seçimlerde, partisinin 4 mevcut belediye başkanlığının muhafaza edilmesini, bunun üzerine yenilerinin ve hatta daha çoğunun eklenmesini isteyen MHP Lideri Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın doğasına ve ruhuna muvafık hareket edip muhalefet partilerinin yönetimindeki belediyelerin yürek yaralayan makus ve meyus hallerine son vermeliyiz. İşleyen kongre takvimimiz sonucunda temin ve tecelli edecek dinamik teşkilat yapımızla başarıya ulaşacağımızdan, Türkiye'mize sonuna kadar sahip çıkacağımızdan asla kuşku duymuyorum." sözlerini sarf etti.
Bahçeli, Türkiye'nin, marka değeri çok büyük bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Bazen kıskançlıkla, bazen hayranlıkla, bazen hasislikle, bazen de husumetle bakılan bir ülke gerçeği, artık dünya siyaset sahnesinde göz kamaştırmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

'Mücadele sürecinde hepinize güveniyorum'

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle muazzam bir serpilme ve yükselme dönemine geçiş sağladığını, Cumhur İttifakı'nın da Türk-İslam asırlarının emanetlerini devraldığını belirterek, mesajını şöyle tamamladı:
"Kaldı ki biz, Türkiye'nin tarafıyız, zillete düşenler de terör örgütlerinin ve sömürgeci efendilerinin tarafıdır. Önümüzdeki mücadele sürecinde hepinize güveniyorum. Şölen ortamında geçecek kongrelerimizde kaybeden yoktur, bilakis kazanan Milliyetçi-Ülkücü Hareket'tir. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerini omuzlayacak kadroların seçimiyle Kızılelma yürüyüşümüz sağlam ve sağduyulu iradeyle sürüp gidecektir. Milli birlik ve kardeşliğimiz, milli hakimiyet ve hükümranlık haklarımız, refah ve bereketimiz, huzurlu ve güvenli yarınlarımız için vatandaşlarımıza çağrım, gelin bir olalım, diri olalım, birlikte Türkiye olalım. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hayırlı olmasını bahusus temenni ediyor, hepinize başarılar diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun, Cenabıallah yar ve yardımcınız olsun. Ne mutlu Türküm diyene."
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