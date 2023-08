Bahçeli: Belediye yönetimlerindeki zillet gölgesi, muhakkak surette kaldırılmalıdır

"Hiç kimseyi ayırmadan, hiç kimseyi ayrıştırmadan, milli ve manevi ortak paydada buluşan her kardeşimizi, her vatandaşımızı kucaklayacak derin bir heyecan, engin bir hoşgörü, üç hilalin çatısı altında vardır ve tartışmasızdır. Şunu da unutmayınız ki aramıza sızarak fitne yaymak isteyenler çıkacaktır ve her zaman olduğu gibi bu tehlike beklenmelidir. Anılarımızı ve hüviyetimizi istismar ederek iç bünyemizi zehirlemeyi, tefrika ve tezviratlarıyla moral ve motivasyon hisarlarımızı yıkmayı amaçlayanlar olacaktır ve bu durum, işin özünde kaçınılmazdır.

Türk milleti ve Türkiye ile hesabı olan karanlık çevrelerin, Milliyetçi Hareket Partisiyle uğraşması, zora düşmesini projelendirmesi, dün olduğu gibi bugün de mümkün ve muhtemeldir. Yıkılan ağaca balta vurmayı alışkanlık haline getirmiş, yıkık köyden haraç almaya alışmış sefillere hatırlatırım ki Türk milleti var olduğu müddetçe üç hilalin önü kesilemez, ömrüne vade biçilemez. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, Türkiye'nin son siperidir. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, istiklalimizin son müdafaa hattıdır. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin ruh kökü, tarihin kükreyen sesi, Türklüğün ebediyen tütecek ocağıdır. İpi iğnesinden geçmeyen, dikişi yırtığını örtmeyen, özüyle sözü adamlıkla örtüşmeyen süfli güruh ne derse desin, ne yaparsa yapsın, nasıl bir tertibin içinde kıvranırsa kıvransın, dediğimiz ve diyeceğimiz hep Türklüktür, Türkiye'dir, milli birlik ve kardeşliktir. Bu nedenle mücadelemizde her zaman uyanık olmakla yükümlüyüz. Dikkatle, tedbirle, teenniyle, demini almış sabır ve şuurla hareket etmeye de mezun ve mecburuz."