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Ankaralı gazeteciler hem Demirkazık Dağı’na tırmandı hem de köy çocuklarına hediye götürdü
Ankaralı gazeteciler hem Demirkazık Dağı’na tırmandı hem de köy çocuklarına hediye götürdü
Ankara’dan yola çıkan basın mensupları Türkiye’nin en zorlu dağlarından biri olan Demirkazık Dağı'na tırmandı. Zorlu tırmanış öncesi gazeteciler Balıkesir... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T10:47+0300
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Ankaralı gazetecilerin kurdukları Medyatrek Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi basın mensupları Niğde Aladağlar'da bulunan Demirkazık dağına tırmandı.Aralarından Sputnik muhabirinin de bulunduğu gazeteciler tırmanış öncesinde Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Celaller, Burç ve Çukurbağ köylerindeki çocuklar ile buluştular. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yaz tatili hediyesi olan; spor ayakkabısı, tişört, topları köylerdeki çocuklara ulaştırdılar.Bugüne kadar otuzun üzerinde köy ziyaret eden Medyatrek üyesi gazeteciler toplamda dört bin çocuğa hediye götürdü. Çocukların sevincine ortak olan basın mensupları zorlu tırmanış öncesi moral depoladılar.Çocuklarla buluşma sonrasında Ankaralı gazeteciler 3 bin 756 metrelik zorlu zirve için kamp kurarak sabah beşte tırmanışa başladı. Kaya etaplarını dikkatlice geçen gazeteciler beş saatin ardından Demirkazık Dağı’nın zirvesine ulaştı.
https://sputniknews.com.tr/20230728/isvicrede-eriyen-dag-buzulunda-1986-yilinda-kaybolan-dagcinin-izlerine-rastlandi-1074129019.html
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niğde, aladağ, dağcı, dağcılık, tırmanış, köy okulları, zirve
niğde, aladağ, dağcı, dağcılık, tırmanış, köy okulları, zirve

Ankaralı gazeteciler hem Demirkazık Dağı’na tırmandı hem de köy çocuklarına hediye götürdü

10:47 07.08.2023
© Sputnik / Osman Nuri CeritMedyatrek
Medyatrek - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
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Ankara’dan yola çıkan basın mensupları Türkiye’nin en zorlu dağlarından biri olan Demirkazık Dağı'na tırmandı. Zorlu tırmanış öncesi gazeteciler Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin hediyelerini köylerdeki çocuklara ulaştırdı.
Ankaralı gazetecilerin kurdukları Medyatrek Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi basın mensupları Niğde Aladağlar'da bulunan Demirkazık dağına tırmandı.
Aralarından Sputnik muhabirinin de bulunduğu gazeteciler tırmanış öncesinde Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Celaller, Burç ve Çukurbağ köylerindeki çocuklar ile buluştular. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yaz tatili hediyesi olan; spor ayakkabısı, tişört, topları köylerdeki çocuklara ulaştırdılar.
Bugüne kadar otuzun üzerinde köy ziyaret eden Medyatrek üyesi gazeteciler toplamda dört bin çocuğa hediye götürdü. Çocukların sevincine ortak olan basın mensupları zorlu tırmanış öncesi moral depoladılar.
Çocuklarla buluşma sonrasında Ankaralı gazeteciler 3 bin 756 metrelik zorlu zirve için kamp kurarak sabah beşte tırmanışa başladı. Kaya etaplarını dikkatlice geçen gazeteciler beş saatin ardından Demirkazık Dağı’nın zirvesine ulaştı.
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