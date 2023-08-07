https://sputniknews.com.tr/20230807/ankarali-gazeteciler-hem-demirkazik-dagina-tirmandi-hem-de-koy-cocuklarina-hediye-goturdu-1074443164.html

Ankaralı gazeteciler hem Demirkazık Dağı’na tırmandı hem de köy çocuklarına hediye götürdü

Ankaralı gazeteciler hem Demirkazık Dağı’na tırmandı hem de köy çocuklarına hediye götürdü

Ankara’dan yola çıkan basın mensupları Türkiye’nin en zorlu dağlarından biri olan Demirkazık Dağı'na tırmandı. Zorlu tırmanış öncesi gazeteciler Balıkesir... 07.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-07T10:47+0300

2023-08-07T10:47+0300

2023-08-07T10:47+0300

türkiye

niğde

aladağ

dağcı

dağcılık

tırmanış

köy okulları

zirve

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Ankaralı gazetecilerin kurdukları Medyatrek Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi basın mensupları Niğde Aladağlar'da bulunan Demirkazık dağına tırmandı.Aralarından Sputnik muhabirinin de bulunduğu gazeteciler tırmanış öncesinde Niğde'nin Çamardı ilçesine bağlı Celaller, Burç ve Çukurbağ köylerindeki çocuklar ile buluştular. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin yaz tatili hediyesi olan; spor ayakkabısı, tişört, topları köylerdeki çocuklara ulaştırdılar.Bugüne kadar otuzun üzerinde köy ziyaret eden Medyatrek üyesi gazeteciler toplamda dört bin çocuğa hediye götürdü. Çocukların sevincine ortak olan basın mensupları zorlu tırmanış öncesi moral depoladılar.Çocuklarla buluşma sonrasında Ankaralı gazeteciler 3 bin 756 metrelik zorlu zirve için kamp kurarak sabah beşte tırmanışa başladı. Kaya etaplarını dikkatlice geçen gazeteciler beş saatin ardından Demirkazık Dağı’nın zirvesine ulaştı.

https://sputniknews.com.tr/20230728/isvicrede-eriyen-dag-buzulunda-1986-yilinda-kaybolan-dagcinin-izlerine-rastlandi-1074129019.html

türkiye

niğde

aladağ

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niğde, aladağ, dağcı, dağcılık, tırmanış, köy okulları, zirve