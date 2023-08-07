Ahmet Hakan: Sakine Garipoğlu olayında fake paylaşımlara dikkat
© Fotoğraf : Sosyal medyaCem Garipoğlu'nun kardeşi ile fotoğrafı çıkan Nilperi Şahinkaya
© Fotoğraf : Sosyal medya
Ahmet Hakan, Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu’nun sosyal medya üzerinden paylaşım yaptığına dair çıkan haberlerin doğruluğunun araştırılması gerektiğine dikkat çekti ve "safımız vahşi cinayete kurban gitmiş Münevver’in safı olmalı. Ama yalansız" dedi.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu’nun sosyal medyada paylaşım yaptığına dair haberlerin doğruluk payının araştırılması gerektiğine dikkat çekti.
Ahmet Hakan, 'fake' olma ihtimali yüksek paylaşımlara da vurgu yaptı ve bugün kaleme aldığı yazısında şunları ifade etti:
"Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu’nun “makaslı” bir paylaşımı dolaşıyor üç gündür sosyal medyada. Sakine’nin hesaplarına bakıyoruz. Kapatmış. “Makaslı” paylaşımın kaynağını arıyoruz. Bulamıyoruz. Fake olma ihtimali yüksek. Garipoğlu Ailesi’nin toplu fotoğrafı yayınlanmış yıllar önce. O fotoğrafın vahşi cinayetin işlendiği evde çekildiği öne sürülüyor. Hatta “Münevver’in katledildiği kanepeye oturup fotoğraf çektirdiler” diyenler bile var. Oysa cinayetin işlendiği ev, cinayetin ardından boşaltılmış. O eve bir tür ”lanetli ev” muamelesi yapılmış. En sonunda da kentsel dönüşümle yıkılıp gitmiş. Bazıları da “Münevver’in elinde kolunda Garipoğlu Ailesi’nden herkesin DNA’sı çıktı” diyor. Bu da doğru değil. Bu da yalan. Bu da fake. Garipoğlu Ailesi, cinayet mahallinde temizlik yaptı. Bu durum mide bulandırıyor. Katili elbirliğiyle günlerce sakladılar. Bunu da unutmadık. Yani Garipoğlu Ailesi’nin cinayetle ilgili sicili sorunlu. Ayrıca empatiyi Garipoğlu Ailesi için değil Münevver ve ailesi için geliştirmemiz gerekiyor. Yani safımız vahşi cinayete kurban gitmiş Münevver’in safı olmalı. Ama yalansız. Ama fake işlere bulaşmadan. Ama sadece hakikate sadık kalarak."