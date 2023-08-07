Ahmet Hakan: Sakine Garipoğlu olayında fake paylaşımlara dikkat

"Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu’nun “makaslı” bir paylaşımı dolaşıyor üç gündür sosyal medyada. Sakine’nin hesaplarına bakıyoruz. Kapatmış. “Makaslı” paylaşımın kaynağını arıyoruz. Bulamıyoruz. Fake olma ihtimali yüksek. Garipoğlu Ailesi’nin toplu fotoğrafı yayınlanmış yıllar önce. O fotoğrafın vahşi cinayetin işlendiği evde çekildiği öne sürülüyor. Hatta “Münevver’in katledildiği kanepeye oturup fotoğraf çektirdiler” diyenler bile var. Oysa cinayetin işlendiği ev, cinayetin ardından boşaltılmış. O eve bir tür ”lanetli ev” muamelesi yapılmış. En sonunda da kentsel dönüşümle yıkılıp gitmiş. Bazıları da “Münevver’in elinde kolunda Garipoğlu Ailesi’nden herkesin DNA’sı çıktı” diyor. Bu da doğru değil. Bu da yalan. Bu da fake. Garipoğlu Ailesi, cinayet mahallinde temizlik yaptı. Bu durum mide bulandırıyor. Katili elbirliğiyle günlerce sakladılar. Bunu da unutmadık. Yani Garipoğlu Ailesi’nin cinayetle ilgili sicili sorunlu. Ayrıca empatiyi Garipoğlu Ailesi için değil Münevver ve ailesi için geliştirmemiz gerekiyor. Yani safımız vahşi cinayete kurban gitmiş Münevver’in safı olmalı. Ama yalansız. Ama fake işlere bulaşmadan. Ama sadece hakikate sadık kalarak."