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https://sputniknews.com.tr/20230807/ahmet-ercandan-marmara-denizindeki-depremle-ilgili-aciklama-etkilenecek-bolgeleri-tek-tek-saydi-1074436446.html
Ahmet Ercan'dan Marmara Denizi'ndeki depremle ilgili açıklama: Etkilenecek bölgeleri tek tek saydı
Ahmet Ercan'dan Marmara Denizi'ndeki depremle ilgili açıklama: Etkilenecek bölgeleri tek tek saydı
Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve çevre illerden hissedilen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, değerlendirmelerde bulundu. Ercan, Marmara... 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T06:18+0300
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türkiye
marmara denizi
deprem
yalova
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Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında dün, saat 18:29'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7.7 kilometre derinliğindeki deprem, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde hissedildi.Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "6 Ağustos 2023, 18.29’da Yalova yakınında denizde olan M3,6’lık depremcik, 1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalmasıdır. Kuzey Marmara’da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7’den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir" dedi.Ercan paylaşımının devamında, olası İstanbul depreminden etkilenecek bölgeleri açıkladı. Ercan, "Kuzey Marmara’da olacak bir deprem: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çınarcık, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga, Lapseki, Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Trakya’nın Marmara kıyıları etki alanı içinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230806/prof-dr-gorurden-istanbul-depremi-uyarisi-25-milyon-risk-altinda-1074410487.html
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Ahmet Ercan'dan Marmara Denizi'ndeki depremle ilgili açıklama: Etkilenecek bölgeleri tek tek saydı

06:18 07.08.2023 (güncellendi: 06:19 07.08.2023)
© İHAProf. Dr. Övgün Ahmet Ercan
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.08.2023
© İHA
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Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve çevre illerden hissedilen depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, değerlendirmelerde bulundu. Ercan, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremle ilgili, "Kuzey Marmara’da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir" yorumunu yaptı. Ercan ayrıca, olası İstanbul depreminden etkilenecek bölgeleri açıkladı.
Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında dün, saat 18:29'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7.7 kilometre derinliğindeki deprem, Yalova, Bursa, İstanbul, Kocaeli ve çevre illerde hissedildi.
Depremin ardından Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Ercan, "6 Ağustos 2023, 18.29’da Yalova yakınında denizde olan M3,6’lık depremcik, 1999 deprem kırığı üzerinde önemsiz bir gerginlik boşalmasıdır. Kuzey Marmara’da beklenen büyük deprem için bir uyarı değildir. Marmara M7’den büyük deprem üretebilecek düzeyde gergin değildir" dedi.
Ercan paylaşımının devamında, olası İstanbul depreminden etkilenecek bölgeleri açıkladı. Ercan, "Kuzey Marmara’da olacak bir deprem: İstanbul, Yalova, Kocaeli, Çınarcık, Gemlik, Mudanya, Bandırma, Erdek, Biga, Lapseki, Tekirdağ, Şarköy, Gelibolu, Trakya’nın Marmara kıyıları etki alanı içinde kalacaktır" ifadelerini kullandı.
Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen İzmir Afet Planı-Deprem Hazırlık ve Dirençlilik Çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantıya katılarak, konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.08.2023
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Prof. Dr. Görür'den İstanbul depremi uyarısı: 2.5 milyon insan risk altında
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